Indian Railway: डोंगरगढ़ आने-जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए ट्रेन का टाइम टेबल जारी, रायपुर से इस समय से जा सकेंगे यात्री

Indian Railway: दुर्गा पूजा स्पेशल ट्रेन नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी)-शालीमार 27 सितंबर से 1 अक्टूबर तक, गाड़ी 08865 डोंगरगढ़ से रात 8 बजे निकलकर 10.25 बजे रायपुर आएगी।
गाड़ी 08866 शालीमार-नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी) 28 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, रायपुर से सुबह 9.20 बजे निकलेगी और दोपहर 12.4 बजे डोंगरगढ़ पहुंचेगी।
22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक पैसेंजर ट्रेन गाड़ी 68742 शाम को 6.57 बजे निकलेगी, जो कि रात 10.40 बजे रायपुर आएगी।
पैसेंजर ट्रेन 68741 मेमू रायपुर से सुबह 5.15 बजे निकलेगी, जो कि 7.40 बजे डोंगरगढ़ स्टेशन पहुंचेगी।
गाड़ी 68729 रायपुर-डोंगरगढ़-गोंदिया मेमू रायपुर से रात 9.30 बजे निकलेगी, जो कि 11.40 बजे डोंगरगढ़ पहुंचेगी।
गाड़ी 68730 डोंगरगढ़-रायपुर मेमू डोंगरगढ़ से सुबह 3.20 बजे निकलेगगी, जो कि 6.28 बजे रायपुर स्टेशन आएगी।
गाड़ी 20843 बिलासपुर-भगत की कोठी रायपुर से रात 8.05 बजे निकलेगी, जो कि 9.56 बजे डोंगरगढ़ पहुंचेगी।
गाड़ी 20844 भगत की कोठी-बिलासपुर सुबह 5.36 बजे डोंगरगढ़ से निकलेगी, जो कि सुबह 8 बजे रायपुर आएगी।
गाड़ी 20845 बिलासपुर-बिकानेर रायपुर से रात 8.5 बजे निकलेगी, जो कि 9.56 बजे डोंगरगढ़ पहुंचेगी।
गाड़ी 20846 बिकानेर-बिलासुपर डोंगरगढ़ से सुबह 5.36 बजे निकलेगी, जो कि 8.5 बजे रायपुर आएगी।
गाड़ी 12851 बिलासुपर-चेन्नई रायपुर से सुबह 10.30 बजे निकलेगी, जो कि 12.16 बजे डोंगरगढ़ पंहुचेगी।
गाड़ी 12852 चेन्नई-बिलासपुर डोंगरगढ़ से सुबह 10.19 बजे निकलेगी, जो कि 12.30 बजे रायपुर आएगी।
गाड़ी 12849 बिलासपुर-पुणे रायपुर से दोपहर 1 बजे निकलेगी, जो कि 2.36 बजे डोंगरगढ़ पहुंचेगी।
गाड़ी 12850 पुणे-बिलासपुर डोंगरगढ़ से दोपबर 12 बजे डोंगरगढ़ से निकलेगी, जो कि 2 बजे रायपुर आएगी।
गाड़ी 12772 रायपुर-सिकंदराबाद रायपुर से शाम 4.45 बजे निकलेगी, जो कि 6.30 बजे डोंगरगढ़ पहुंचेगी।
गाड़ी 12771 सिकंदराबाद-रायपुर डोंगरगढ़ से सुबह 10.46 बजे निकलेगी, जो कि 1.45 बजे रायपुर आएगी।
गाड़ी 06883 नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी) -कोरबा मेमू डोंगरगढ़ से सुबह 9.55 बजे निकलेगी, जो कि 1,12 बजे रायपुर स्टेशन आएगी।
गाड़ी 06884 कोरबा मेमू- नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी) रायपुर से सुबह 11.35 बजे निकलेगी, जो कि 2.06 बजे डोंगरगढ़ पहुंचेगी।