Cold in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में ठंड का डबल अटैक! कई इलाकों में तापमान 10° से नीचे, घने कोहरे का अलर्ट

Cold in Chhattisgarh: पूरा छत्तीसगढ़ राज्य ठंडी रातों और सुबह के कोहरे से प्रभावित है। फिलहाल, बिलासपुर और रायपुर को छोड़कर सभी इलाकों में तापमान दस डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। अंबिकापुर इलाका सबसे ज़्यादा प्रभावित है, और आने वाले दिनों में भी स्थिति ऐसी ही रहने की उम्मीद है। सुबह का कोहरा इतना घना है कि सूरज निकलने के बाद भी सरगुजा संभाग के कई इलाकों में विजिबिलिटी खराब रहती है।