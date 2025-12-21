Cold in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में ठंड का डबल अटैक! कई इलाकों में तापमान 10° से नीचे, घने कोहरे का अलर्ट

छत्तीसगढ़ में ठंड का डबल अटैक (photo source- Patrika)
Cold in Chhattisgarh: पूरा छत्तीसगढ़ राज्य ठंडी रातों और सुबह के कोहरे से प्रभावित है। फिलहाल, बिलासपुर और रायपुर को छोड़कर सभी इलाकों में तापमान दस डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। अंबिकापुर इलाका सबसे ज़्यादा प्रभावित है, और आने वाले दिनों में भी स्थिति ऐसी ही रहने की उम्मीद है। सुबह का कोहरा इतना घना है कि सूरज निकलने के बाद भी सरगुजा संभाग के कई इलाकों में विजिबिलिटी खराब रहती है।
रायपुर और दूसरे इलाकों में कोहरे का असर दिख रहा है। रात की ठंड का भी काफी असर हो रहा है। फिलहाल, राज्य में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है, और इसके जल्द बढ़ने की संभावना कम है। पिछले चौबीस घंटों में अंबिकापुर इलाके में सबसे ज़्यादा ठंड थी, जबकि रायपुर में इसका असर सामान्य रहा।
कोहरे का असर रायपुर और दूसरे इलाकों पर पड़ रहा है। रात की ठंड भी काफी महसूस हो रही है। फिलहाल, राज्य में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है, और जल्द ही इसके ज़्यादा बढ़ने की संभावना नहीं है। पिछले चौबीस घंटों में अंबिकापुर में सबसे ज़्यादा ठंड रही, जबकि रायपुर में इसका असर कम था।
मौसम विभाग ने रविवार को गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, कोरिया, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, कोरबा, रायगढ़, सूरजपुर, सरगुजा, जशपुर और बलरामपुर जिलों के कुछ इलाकों में घने कोहरे की भविष्यवाणी की है। इन इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इस बीच, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, सक्ती, सारंगढ़-बिलाईगढ़ और मुंगेली जिलों के कुछ इलाकों में मध्यम कोहरा छाने की संभावना है।
Cold in Chhattisgarh: इन इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. इसी तरह गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, कोरिया, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, कोरबा, रायगढ़, सूरजपुर, सरगुजा, जशपुर और बलरामपुर जिलों के कुछ इलाकों में 22 दिसंबर तक घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है।
रविवार सुबह रायपुर शहर में कोहरा छाए रहने की उम्मीद है। अधिकतम तापमान लगभग 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 13 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग