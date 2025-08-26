Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

बघेल का चुनाव आयोग पर तीखा हमला, कहा- BJP के दबाव में काम कर रहा आयोग, सम्मान खो चुका…

CG News: दिल्ली के SIR मुद्दे पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल ने चुनाव आयोग पर बड़ा हमला बोला है।

रायपुर

Shradha Jaiswal

Aug 26, 2025

बघेल का चुनाव आयोग पर तीखा हमला, कहा- BJP के दबाव में काम कर रहा आयोग, सम्मान खो चुका...(photo-ANI)
बघेल का चुनाव आयोग पर तीखा हमला, कहा- BJP के दबाव में काम कर रहा आयोग, सम्मान खो चुका...(photo-ANI)

CG News: दिल्ली के SIR मुद्दे पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल ने चुनाव आयोग पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की छवि न केवल देश में बल्कि दुनिया भर में धूमिल हुई है। आयोग ने अपना वह सम्मान खो दिया है, जिसके लिए कभी उसकी निष्पक्षता और गरिमा की मिसाल दी जाती थी।

भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केवल सवाल पूछे और सत्ताधारी दल को आईना दिखाने का प्रयास किया, लेकिन इसके जवाब में चुनाव आयोग ने उन पर ही नोटिस जारी कर दिया। जबकि इसी तरह की बातें जब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहीं, तब आयोग ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की।

ये भी पढ़ें

जिले में बंद हो गए 50 फीसदी से अधिक जनधन खाते, चालू कराने के लिए बैंकर्स हुए परेशान
कोरबा
50 फीसदी से अधिक जनधन खाते (Photo source- Patrika)

CG News: भूपेश बघेल का चुनाव आयोग पर हमला

उन्होंने कहा कि इससे साफ झलकता है कि चुनाव आयोग सत्ता में बैठे लोगों के दबाव में है और उसका झुकाव भारतीय जनता पार्टी की ओर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। बघेल ने तीखे लहजे में कहा- अब यह भारत का चुनाव आयोग नहीं रहा, यह भाजपा का चुनाव आयोग बन गया है।

कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि चुनाव आयोग को संविधान के दायरे में रहकर निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ कार्य करना चाहिए था, लेकिन मौजूदा हालातों ने उसकी साख पर गहरा सवाल खड़ा कर दिया है। बघेल का बयान एक बार फिर इस बहस को हवा दे रहा है कि क्या चुनाव आयोग वास्तव में स्वतंत्र और निष्पक्ष रह गया है या फिर वह राजनीतिक दबाव में काम कर रहा है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

26 Aug 2025 05:56 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / बघेल का चुनाव आयोग पर तीखा हमला, कहा- BJP के दबाव में काम कर रहा आयोग, सम्मान खो चुका…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.