बघेल का चुनाव आयोग पर तीखा हमला, कहा- BJP के दबाव में काम कर रहा आयोग, सम्मान खो चुका…

CG News: दिल्ली के SIR मुद्दे पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल ने चुनाव आयोग पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की छवि न केवल देश में बल्कि दुनिया भर में धूमिल हुई है। आयोग ने अपना वह सम्मान खो दिया है, जिसके लिए कभी उसकी निष्पक्षता और गरिमा की मिसाल दी जाती थी।
भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केवल सवाल पूछे और सत्ताधारी दल को आईना दिखाने का प्रयास किया, लेकिन इसके जवाब में चुनाव आयोग ने उन पर ही नोटिस जारी कर दिया। जबकि इसी तरह की बातें जब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहीं, तब आयोग ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की।
उन्होंने कहा कि इससे साफ झलकता है कि चुनाव आयोग सत्ता में बैठे लोगों के दबाव में है और उसका झुकाव भारतीय जनता पार्टी की ओर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। बघेल ने तीखे लहजे में कहा- अब यह भारत का चुनाव आयोग नहीं रहा, यह भाजपा का चुनाव आयोग बन गया है।
कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि चुनाव आयोग को संविधान के दायरे में रहकर निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ कार्य करना चाहिए था, लेकिन मौजूदा हालातों ने उसकी साख पर गहरा सवाल खड़ा कर दिया है। बघेल का बयान एक बार फिर इस बहस को हवा दे रहा है कि क्या चुनाव आयोग वास्तव में स्वतंत्र और निष्पक्ष रह गया है या फिर वह राजनीतिक दबाव में काम कर रहा है।