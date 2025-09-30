बैज ने राज्य सरकार पर लगाया आरोप! पौने दो साल में 5 लाख पशुधन गायब, 2500 गायें भूख और हादसों की शिकार

गोबर खरीदी शुरू की, ताकि लोग गायों का पालन-पोषण करें। अब भाजपा की डबल इंजन की सरकार तो गोवंश को कत्ल खाने भेज रही है।कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि गायों के नाम पर कांग्रेस ने लूट मचाई थी। गोठान के नाम पर भ्रष्टाचार किया था। अब विष्णु सरकार गायों को लेकर नीति बना रही हैं। नीति के आधार पर गायों का संरक्षण किया जाएगा।