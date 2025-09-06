CM साय को बैज ने लिखा पत्र, बगीचा पीड़ितों के लिए 50-50 लाख मुआवजे की अपील…

बैज ने अपने पत्र में लिखा है, बगीचा में दिनांक 3 सितम्बर को गणेश विसर्जन के दौरान 4 श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई। साथ ही 20 से अधिक लोग घायल हुए। इस भीषण हादसे ने पूरे प्रदेश को स्तब्ध कर दिया है। इस हृदय विदारक दुर्घटना में निर्दोष लोगों की असमय मृत्यु से उनके परिवारों पर गहरा संकट आ पड़ा है।