CM साय को बैज ने लिखा पत्र, बगीचा पीड़ितों के लिए 50-50 लाख मुआवजे की अपील…

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर बगीचा हादसे को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को पत्र लिखा है। इसमें बैज ने बगीचा हादसे के प्रत्येक मृतक पीडि़त परिवार को 50-50 लाख का मुआवजा और घायलों को समुचित आर्थिक सहायता व नि:शुल्क व अच्छे इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित कराने की मांग की है।
बैज ने अपने पत्र में लिखा है, बगीचा में दिनांक 3 सितम्बर को गणेश विसर्जन के दौरान 4 श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई। साथ ही 20 से अधिक लोग घायल हुए। इस भीषण हादसे ने पूरे प्रदेश को स्तब्ध कर दिया है। इस हृदय विदारक दुर्घटना में निर्दोष लोगों की असमय मृत्यु से उनके परिवारों पर गहरा संकट आ पड़ा है।
उल्लेखनीय है कि यह हादसा स्वयं आपके गृह जिले में हुआ है, जहां जनता स्वाभाविक रूप से सरकार और विशेष रूप से मुख्यमंत्री से तत्काल संवेदनशीलता एवं सहयोग की अपेक्षा रखती है। मानवता और जनहित के ष्टिकोण से यह आवश्यक है कि राज्य सरकार इन परिवारों को यथाशीघ्र पर्याप्त आर्थिक सहयोग प्रदान करे।
पूर्व में भी जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तब जशपुर जिले के ही पत्थलगांव में इसी प्रकार का एक दुखद हादसा हुआ था, तब तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने पीडि़त परिवारों को 50-50 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान कर उनके जीवन-निर्वाह की ठोस पहल की थी।