रायपुर

GST पर भाजपा-कांग्रेस में राजनीती तेज, कांग्रेसी ने कहा- महंगाई बढ़ाने के बाद घटाया जीएसटी…

Raipur BJP-Congress: भाजपा ने नए प्रावधानों के फायदे गिनाए हैं। इससे स्वास्थ्य, शिक्षा और खेती के खर्चों में कमी आने की बात कही है।

रायपुर

Shradha Jaiswal

Sep 05, 2025

GST पर भाजपा-कांग्रेस में राजनीती तेज, कांग्रेसी ने कहा- महंगाई बढ़ाने के बाद घटाया जीएसटी...(photo-patrika)
GST पर भाजपा-कांग्रेस में राजनीती तेज, कांग्रेसी ने कहा- महंगाई बढ़ाने के बाद घटाया जीएसटी...(photo-patrika)

Raipur BJP-Congress: हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से जीएसटी में कटौती किए जाने के बाद भाजपा-कांग्रेस में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। भाजपा ने नए प्रावधानों के फायदे गिनाए हैं। इससे स्वास्थ्य, शिक्षा और खेती के खर्चों में कमी आने की बात कही है। वहीं, कांग्रेस ने उद्योग को तबाह करने और महंगाई बढ़ाने के बाद जीएसटी कम करने पर सवाल उठाए हैं। साथ ही पहले लगाए गए आरोप को अब प्रमाणित होने की बात कही है।

Raipur BJP-Congress: GST में छूट से हर साल 45 हजार की होगी बचत: भाजपा

रायपुर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता और सीए अमित चिमनानी ने कहा कि नए जीएसटी प्रावधानों से अब घर बनाना और घर चलाना बेहद सस्ता हो जाएगा। उनका दावा है कि औसतन एक परिवार अगर एक वर्ष में 3 लाख 50 हजार रुपए खर्च करता है तो विभिन्न वस्तुओं के उपयोग पर 40 से 45 हजार रुपए की बचत होगी।

उन्होंने कहा कि जीएसटी का रिफंड अब केवल 7 दिन में होगा, जिससे एक्सपोर्ट में भारी उछाल आएगा। इससे स्वास्थ्य शिक्षा और खेती के खर्चों में भी भारी कमी आएगी। चिमनानी ने पत्रकारवार्ता में जीएसटी के नए प्रावधानों से होने वाले फायदों की विस्तार से जानकारी दी।

टैक्स कम होने से घर बनाना हुआ सस्ता

उन्होंने कहा कि जीएसटी में हुए कर सुधार से आम आदमी के जीवन में अहम और सकारात्मक बदलाव आना तय है। केंद्र सरकार के इस ऐतिहासिक निर्णय से देश के आम आदमी की बचत बढ़ेगी और लगभग 6 लाख करोड़ रुपए की खपत बढ़ेगी। आम आदमी के जीवन-स्तर व देश के आर्थिक परिदृश्य में क्रांतिकारी मजबूती आएगी।

चिमनानी ने कहा कि सीमेंट के टैक्स रेट में 10 प्रतिशत की कटौती होगी। इससे घर बनाने की लागत कम होगी। चार की जगह जीएसटी टैक्स की दो दरें होने से लिटिगेशन के मामलों में भारी कमी होगी।

महंगाई बढ़ाने के बाद घटाया जीएसटी: कांग्रेस

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि देश के व्यापार उद्योग को तबाह करने और महंगाई बढ़ाने के बाद मोदी सरकार ने जीएसटी के दो स्लैब में परिवर्तन किया है। 28 और 12 प्रतिशत का स्लैब खत्म किया है, लेकिन 40 प्रतिशत का नया स्लैब जीएसटी में एड कर दिए। राहुल गांधी ने पहले ही कहा था कि जीएसटी को वापस लेना ही पड़ेगा। आज राहुल गांधी की बात सत्य हुई। मोदी सरकार द्वारा लगाए अनियमित जीएसटी जनता के लिए गब्बर सिंह टैक्स था।

आरोप प्रमाणित हो गए

उन्होंने कहा कि अभी और जीएसटी में बदलाव की आवश्यकता है। दैनिक उपभोग की वस्तुओं पर 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत जीएसटी ज्यादा है। 1 जुलाई 2017 बिना तैयारी के त्रुटिपूर्ण कर प्रणाली को आधी रात घंटा बजाकर जिस जीएसटी को आर्थिक आजादी बताए मोदी सरकार ने उस पर अब यू-टर्न ले लिया है। आरंभ से ही पूरी प्रक्रिया पर कांग्रेस के लगातार जो आरोप थे, वे प्रमाणित हो गए हैं।

शुक्ला ने कहा कि आम जनता से टैक्स वसूली में भाजपा की सरकारें अंग्रेजों से भी ज्यादा बेरहम हैं, केवल जीएसटी से ही नरेंद्र मोदी सरकार ने विगत 8 वर्षों में 118 लाख करोड़ वसूले हैं। ये भाजपा का टूलकिट है, पहले टैक्स फ्री आइटम पर भी 5, 12 और 28 प्रतिशत टैक्स लगा दो, फिर 8 साल बाद 5 और 18 प्रतिशत करके अहसान जताओ।

Published on:

05 Sept 2025 12:10 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / GST पर भाजपा-कांग्रेस में राजनीती तेज, कांग्रेसी ने कहा- महंगाई बढ़ाने के बाद घटाया जीएसटी…

