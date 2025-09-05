GST News: जीएसटी संशोधन पर सियासी जंग… भाजपा के दावों पर कांग्रेस का पलटवार

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि देश के व्यापार उद्योग को तबाह करने और महंगाई बढ़ाने के बाद मोदी सरकार ने जीएसटी के दो स्लैब में परिवर्तन किया है। 28 और 12 प्रतिशत का स्लैब खत्म किया है, लेकिन 40 प्रतिशत का नया स्लैब जीएसटी में एड कर दिए। राहुल गांधी ने पहले ही कहा था कि जीएसटी को वापस लेना ही पड़ेगा। आज राहुल गांधी की बात सत्य हुई। मोदी सरकार द्वारा लगाए अनियमित जीएसटी जनता के लिए गब्बर ङ्क्षसह टैक्स था। उन्होंने कहा कि अभी और जीएसटी में बदलाव की आवश्यकता है।