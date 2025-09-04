Tax disputes: भिलाई निगम और बीएसपी में टैक्स विवाद: 5 अरब से अधिक का मामला कोर्ट में

Bhilai Nagar Nigam: इस मामले में भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन के संबंधित विभाग ने सूचना के अधिकार के तहत अब तक निगम में जमा किए गए टैक्स की 6000 पेज में पूरी जानकारी निकाली है। उसी आधार बीएसपी प्रबंधन कोर्ट पहुंचा है। इस तरह दोनों एक दूसरे को प्रॉपर्टी टैक्स के मामले में शिकस्त देने के लिए हर तरह से प्रयास कर रहे हैं। वह मामला सुलझा नहीं है और वित्त वर्ष 2024-25 का नया मामला सामने आ गया है।