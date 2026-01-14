Balodabazar violence case: छत्तीसगढ़ क्रांति सेना का अध्यक्ष अमित बघेल गिरफ्तार, बोले- सब षड्यंत्र है… जानें पूरा मामला

10 जून 2024 को हुई हिंसा के दौरान पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आगजनी, संयुक्त जिला कार्यालय और तहसील कार्यालय में तोड़फोड़ की गई थी। इसके अलावा कई सरकारी और निजी वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया गया था। इस मामले में बलौदाबाजार सिटी कोतवाली थाने में कुल 13 एफआईआर दर्ज की गई हैं। कांग्रेस, भीम आर्मी और क्रांति सेना से जुड़े कई पदाधिकारियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। अधिकांश मामलों में पुलिस चालान पेश कर चुकी है और कई मामलों में गवाही की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है।