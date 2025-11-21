बैंक ऑफ बड़ौदा की बड़ी लापरवाही! बंधक प्रॉपर्टी के दस्तावेज गुमाए… अब देना होना 55 हजार का जुर्माना

साथ ही नियमानुसार सत्यापित प्रतिलिपि लौटाई। सालों तक चक्कर लगाने और मूल दस्तावेज नहीं देने पर जिला फोरम में परिवाद दायर किया। जहां बैंक और भूस्वामी का पक्ष सुनने के बाद फोरम अध्यक्ष और सदस्यों ने माना कि बैंक वालों की लापरवाही से प्रॉपर्टी के दस्तावेज गुम हुए। बंधक रखे गए दस्तावेज को सुरक्षित रूप से लॉकर में रखा जाना चाहिए था। दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद बैंक को 23 जून 2018 से लेकर अदायगी दिनांक तक 6 फीसदी ब्याज देने और 5000 रुपए वाद व्यय का देने को कहा।