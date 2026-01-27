27 जनवरी 2026,

रायपुर

Bank Strike: आज रायपुर समेत देशभर में बैंक बंद, सरकारी बैंकों का कामकाज पूरी तरह ठप

Bank Closed: देशव्यापी बैंक हड़ताल के चलते रायपुर समेत पूरे देश में आज सरकारी बैंकों का कामकाज ठप रहेगा। UFBU के आह्वान पर बैंक कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिससे ग्राहकों के जरूरी काम अटक सकते हैं।

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 27, 2026

रायपुर समेत देशभर में बैंक बंद (photo source- Patrika)

रायपुर समेत देशभर में बैंक बंद (photo source- Patrika)

Bank Strike: अगर आप दो दिन की छुट्टी के बाद आज बैंक का कोई ज़रूरी काम करने का प्लान बना रहे हैं, तो यह खबर आपके काम आ सकती है। अपनी ब्रांच बंद होने की उम्मीद न करें। आज पूरे देश में बैंक कर्मचारी हड़ताल पर हैं।

Bank Strike: देशव्यापी हड़ताल पर जाने का लिया फैसला

यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) ने 5-डे वर्किंग वीक को तुरंत लागू करने की मांग को लेकर 27 जनवरी को देशव्यापी हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। मंगलवार को राजधानी रायपुर में भी सरकारी बैंक बंद रहेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन ओवरसीज बैंक समेत 12 बैंकों पर इसका असर पड़ेगा। हालांकि, HDFC, ICICI, एक्सिस, कोटक महिंद्रा, इंडसइंड बैंक, यस बैंक, IDFC और बंधन बैंक पर इस हड़ताल का असर नहीं पड़ेगा।

हड़ताल से कस्टमर्स काफी परेशान

Bank Strike: यह ध्यान देने वाली बात है कि ज़्यादातर पब्लिक सेक्टर बैंकों ने अपने कस्टमर्स को हड़ताल की स्थिति में बैंकिंग सर्विस में होने वाली दिक्कतों के बारे में पहले ही बता दिया है। पिछले तीन दिनों से बैंक लगातार बंद हैं: 24 तारीख को दूसरा शनिवार था, 25 तारीख को रविवार था, और 26 तारीख को नेशनल हॉलिडे था। अब, 27 तारीख को देश भर में हड़ताल से कस्टमर्स को काफी परेशानी हो सकती है।

Published on:

27 Jan 2026 11:39 am

