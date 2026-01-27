Bank Strike: आज रायपुर समेत देशभर में बैंक बंद, सरकारी बैंकों का कामकाज पूरी तरह ठप

यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) ने 5-डे वर्किंग वीक को तुरंत लागू करने की मांग को लेकर 27 जनवरी को देशव्यापी हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। मंगलवार को राजधानी रायपुर में भी सरकारी बैंक बंद रहेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन ओवरसीज बैंक समेत 12 बैंकों पर इसका असर पड़ेगा। हालांकि, HDFC, ICICI, एक्सिस, कोटक महिंद्रा, इंडसइंड बैंक, यस बैंक, IDFC और बंधन बैंक पर इस हड़ताल का असर नहीं पड़ेगा।