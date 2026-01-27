27 जनवरी 2026,

रायपुर

छत्तीसगढ़ में कल हो सकती है बारिश! मौसम करवट लेने को तैयार, ठंड फिर बढ़ाएगी असर…

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में ठंड अभी भी अपना असर बनाए हुए है। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश में मौसम के मिजाज में बदलाव के संकेत दिए हैं।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Jan 27, 2026

छत्तीसगढ़ में कल हो सकती है बारिश! मौसम करवट लेने को तैयार, ठंड फिर बढ़ाएगी असर...(photo-patrika)

छत्तीसगढ़ में कल हो सकती है बारिश! मौसम करवट लेने को तैयार, ठंड फिर बढ़ाएगी असर...(photo-patrika)

CG Weather Update: जनवरी की विदाई नजदीक है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ठंड अभी भी अपना असर बनाए हुए है। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश में मौसम के मिजाज में बदलाव के संकेत दिए हैं। आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधि देखने को मिल सकती है, वहीं तापमान में भी गिरावट दर्ज होने की संभावना है।

मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश में दो सक्रिय मौसम तंत्र के साथ एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बादल छाने और हल्की बारिश की स्थिति बन रही है। 28 जनवरी को उत्तरी छत्तीसगढ़ के एक-दो स्थानों पर बारिश और बादल गरजने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही अगले तीन दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हो सकती है, जिससे ठंड का असर फिर बढ़ेगा।

CG Weather Update: सोमवार को मौसम रहा शुष्क

मौसम विभाग ने बताया कि सोमवार को पूरे छत्तीसगढ़ में मौसम शुष्क रहा। इस दौरान कहीं भी बारिश दर्ज नहीं की गई। राजनांदगांव में सबसे अधिक अधिकतम तापमान 31.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि अंबिकापुर में सबसे कम न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता

मौसम वैज्ञानिक एचपी चंद्रा के अनुसार, वर्तमान में एक पश्चिमी विक्षोभ 58 डिग्री पूर्व और 20 डिग्री उत्तर पर स्थित है। इसके साथ ही हरियाणा और आसपास के क्षेत्रों में 1.5 से 3.1 किलोमीटर ऊंचाई तक प्रेरित चक्रीय चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है। इसके अलावा, 30 जनवरी को एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है, जिसका असर छत्तीसगढ़ के मौसम पर भी पड़ेगा।

इन जिलों में बढ़ेगी ठंड

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, 27 जनवरी को प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि, 28 और 29 जनवरी को सरगुजा संभाग और उससे लगे बिलासपुर संभाग के जिलों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आ सकती है। वहीं, प्रदेश के शेष हिस्सों में तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है।

सतर्क रहने की सलाह

मौसम में संभावित बदलाव को देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है, खासकर सुबह और रात के समय ठंड से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतने को कहा गया है।

27 Jan 2026 09:08 am

