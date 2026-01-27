छत्तीसगढ़ में कल हो सकती है बारिश! मौसम करवट लेने को तैयार, ठंड फिर बढ़ाएगी असर…

मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश में दो सक्रिय मौसम तंत्र के साथ एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बादल छाने और हल्की बारिश की स्थिति बन रही है। 28 जनवरी को उत्तरी छत्तीसगढ़ के एक-दो स्थानों पर बारिश और बादल गरजने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही अगले तीन दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हो सकती है, जिससे ठंड का असर फिर बढ़ेगा।