Bastar Dussehra 2025: बस्तर दशहरा की तैयारी का शुभारंभ, डेरी गड़ाई के साथ रथ का निर्माण शुरू

Bastar Dussehra 2025: कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने हल्दी खेलने की परंपरा निभाई। एक-दूसरे पर हल्दी छिड़ककर उत्सव की खुशी साझा करते हुए उन्होंने सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक उत्साह का संदेश दिया। अब रथ निर्माण की जिम्मेदारी झाड़ उमरगांव और बेड़ा उमरगांव के संवरा जाति के पारंपरिक कारीगरों को सौंपी गई है। ये कारीगर अपनी विरासत में मिली तकनीकों और औजारों से बिना आधुनिक उपकरणों के रथ तैयार करेंगे। यह न केवल उनकी शिल्पकला का उत्कृष्ट उदाहरण है, बल्कि बस्तर की सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखने का माध्यम भी है।