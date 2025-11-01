PM Modi in Raipur: बस्तर में डर का नहीं बल्कि जश्न का माहौल पीएम बोले-गारंटी देता हूं हिंदुस्तान का हर कोना माओवाद मुक्त होगा

PM Modi in Raipur: प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ी में भाषण की शुरुआत की। मोदी ने कहा कि जम्मो भाई-बहनी, लइका, सियान मन ल हाथ जोड़ के जय जोहर। इस दौरान मोदी ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ नक्सलवाद के आतंक से मुक्त हो रहा है। लाल झंडे की जगह शान से तिरंगा लहरा रहा है। कुछ लोग संविधान की किताब हाथ में रखकर दिखावा करते हैं। सामाजिक न्याय के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाते हैं। उन्होंने दशकों तक आपके साथ अन्याय किया।