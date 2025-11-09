शादी में ‘सूटबूट गैंग’ से रहें सावधान! मेहमान बनकर उड़ाते हैं गहने और गिफ्ट, बड़े होटलों से लेकर फार्महाउस तक निशाने पर…

गुढ़ियारी इलाके में इसी पैटर्न पर चोरी हुई है। नितेश राजपूत के साले की शादी गुढ़ियारी के मिनीमाता चौक स्थित ओशो भवन मैरिज गार्डन में थी। इसमें नितेश पत्नी व बच्चों के साथ शामिल हुए थे। उनकी पत्नी ने अपने पर्स में नकदी, मोबाइल और दूल्हे-दुल्हन को गिफ्ट में मिले लिफाफे रखे थे। पर्स को मेन स्टेज के पास कुर्सी में रख दिया। रात करीब 10 से 11 बजे के बीच अज्ञात चोर ने पर्स पार कर दिया।