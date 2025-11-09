शादी में ‘सूटबूट गैंग’ से रहें सावधान! मेहमान बनकर उड़ाते हैं गहने और गिफ्ट, बड़े होटलों से लेकर फार्महाउस तक निशाने पर…

शादी में ‘सूटबूट गैंग’ से रहें सावधान! मेहमान बनकर उड़ाते हैं गहने और गिफ्ट(photo-patrika)
CG Crime News: छत्तीसगढ़ में शादियों का सीजन शुरू होते ही उपहार गायब करने वाले बिन बुलाए मेहमान भी शहर में आ गए हैं। सूट-बूट वाले इन चोर गिरोह में बच्चे, महिलाएं भी शामिल होती हैं और दूल्हा-दुल्हन को मिलने वाले जेवर, नकदी और गिट को मौका पाते ही चुरा लेते हैं।
सभी सदस्य अपना हुलिया ऐसा बनाते हैं कि कोई उन पर शक नहीं कर सकता। मेहमानों की तरह अच्छे कपड़े पहनते हैं। शादी में शामिल होकर दूल्हा-दुल्हन के स्टेज के आसपास मंडराते हैं। मौका देखकर चोरी कर लेते हैं।
यह गिरोह अक्सर होटलों, मैरिज गार्डन, मैरिज पैलेस, फार्महाउस आदि स्थानों में होने वाली शादियों को टारगेट करते हैं। इनमें मेहमानों की भीड़ इतनी होती है कि कोई किसी पर ध्यान नहीं देता है। इसी का फायदा उठाकर यह लोग वारदात को अंजाम देते हैं। रायपुर में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। चोरी करने के बाद यह लोग दूसरे राज्य फरार हो जाते हैं।
गुढ़ियारी इलाके में इसी पैटर्न पर चोरी हुई है। नितेश राजपूत के साले की शादी गुढ़ियारी के मिनीमाता चौक स्थित ओशो भवन मैरिज गार्डन में थी। इसमें नितेश पत्नी व बच्चों के साथ शामिल हुए थे। उनकी पत्नी ने अपने पर्स में नकदी, मोबाइल और दूल्हे-दुल्हन को गिफ्ट में मिले लिफाफे रखे थे। पर्स को मेन स्टेज के पास कुर्सी में रख दिया। रात करीब 10 से 11 बजे के बीच अज्ञात चोर ने पर्स पार कर दिया।
उसमें नकदी व गिफ्ट सहित कुल 1 लाख 5 हजार रुपए थे। थोड़ी देर बाद पर्स पर ध्यान गया तो चोरी होने का पता चला। कार्यक्रम के दौरान हुई वीडियोग्राफी की जांच की गई, तो स्टेज के पीछे से दो नाबालिग पर्स उठाते हुए दिखे। इसके बाद तीसरे व्यक्ति के साथ बाइक में दोनों नाबालिग वहां से फरार हो गए। पुलिस बाइक सवार आरोपियों की तलाश कर रही है।
मध्यप्रदेश का सूट-बूट चोर गिरोह शादियों के सीजन में रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर आदि प्रमुख शहरों में आते हैं। तीन-चार के समूह में घूमते हैं। होटलों, मैरिज पैलेस में होने वाली शादियों की जानकारी लेते हैं। इसके बाद मुय कार्यक्रम या रिसेप्शन के दिन अच्छे कपड़े या सूटबूट पहनकर मेहमान की तरह पहुंचते हैं।
सभी दूल्हा-दुल्हन को मिलने वाले गिफ्ट या उनके लिए लाए गए जेवरों पर नजर रखते हैं। जितने लोगे होते हैं, उन सभी के अलग-अलग काम होते हैं। कोई जेवर या गिट चुराता है। फिर दूसरे साथी को देता है। दूसरा साथी कार्यक्रम स्थल से बाहर निकलकर तीसरे साथी को दे देता है। फिर वह चोरी का माल लेकर फरार हो जाता है या फिर अपने आगे के साथी को पार्सल कर देता है।
