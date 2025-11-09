Raipur Tomar Brothers: फिल्मी अंदाज में फरारी! किराए के फ्लैट में रह रहा था रायपुर का हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र तोमर, ग्वालियर में पकड़ा गया

हत्या, अपहरण, वसूली, ब्लैकमेलिंग, गुंडागर्दी जैसे कई मामलों में शामिल थे। हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र और उसके भाई रोहित तोमर का सूदखोरी का गोरखधंधा था। ब्याज के नाम पर कई लोगों से लाखों रुपए वसूल चुके हैं। पीड़ितों की शिकायत पर जून माह में एफआईआर दर्ज हुई थी। इसके बाद 5 माह से दोनों फरार चल रहे थे। वीरेंद्र पकड़ा गया है, लेकिन रोहित अब तक फरार है।