Tomar Brothers: हिस्ट्रीशीटर तोमर भाइयों की संपत्ति कुर्क, प्लॉट-घर पर प्रशासन का कब्जा… बड़ी कार्रवाई की तैयारी!

Tomar Brothers: सूदखोरी के लिए कुख्यात हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र सिंह तोमर उर्फ रूबी और उसके भाई रोहित सिंह तोमर के घर पर बुलडोजर चलाने के बाद एक और बड़ी कार्रवाई हुई। कोर्ट के आदेश पर दोनों भाइयों की संपत्ति कुर्क की गई। शनिवार को एसडीएम, तहसीलदार और पुलिस की टीम भाठागांव स्थित उसके निवास साईंविला पहुंची।
वीरेंद्र और रोहित के नाम की 1500-1500 वर्गफीट की जमीन को चिन्हित किया। इसमें रोहित के हिस्से का प्लाट और मकान में वीरेंद्र के हिस्से वाले भाग को कुर्क किया गया। अब यह संपत्ति प्रशासन के कब्जे में रहेगी। इन संपत्तियों को बेचा नहीं जा सकेगा और न ही किसी को हस्तांतरित किया जा सकेगा। किसी भी तरह का निर्माण कार्य वर्जित रहेगा। उल्लेखनीय है कि दोनों भाइयों के खिलाफ पुरानीबस्ती और तेलीबांधा थाना में 7 मामले दर्ज हुए हैं। मामला दर्ज होते ही दोनों फरार हो गए हैं। दोनों को न्यायालय ने सरेंडर करने का आदेश दिया था, लेकिन दोनों अब तक सरेंडर नहीं किया।
आरोपियों की दूसरी संपत्तियों का भी पता लगाया जा रहा है। इसके बाद उन संपत्तियों को +भी कुर्क करने की तैयारी है। कुर्क संपत्तियों को जिला प्रशासन नीलाम कर सकता है। नीलामी से मिली राशि को पीड़ितों को लौटाया जाएगा।
कुर्की से पहले रोहित के कब्जे वाली जमीन पर बने अवैध निर्माण पर नगर निगम ने बुलडोजर चलाया था। बुलडोजर से अवैध निर्माण को तोड़ा गया था। अब इसी जमीन को प्रशासन ने अपने कब्जे में लिया गया है। आरोपियों का मकान करीब 6 हजार वर्गफीट में बना है। यह वीरेंद्र की पत्नी शुभ्रा के नाम पर है। इसमें वीरेंद्र और रोहित का भी हिस्सा है। वीरेंद्र के हिस्से वाले भाग को कुर्की के लिए चिन्हित किया गया है।
हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र और उसके भाई रोहित के खिलाफ पहले 20 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। इनमें गुंडागर्दी, ब्लैकमेलिंग, अपहरण, हत्या, हत्या की कोशिश, धोखाधड़ी के मामले शामिल हैं। इसी से आरोपियों ने करोड़ों की संपत्ति बनाई है।