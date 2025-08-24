Tomar Brothers: हिस्ट्रीशीटर तोमर भाइयों की संपत्ति कुर्क, प्लॉट-घर पर प्रशासन का कब्जा… बड़ी कार्रवाई की तैयारी!

वीरेंद्र और रोहित के नाम की 1500-1500 वर्गफीट की जमीन को चिन्हित किया। इसमें रोहित के हिस्से का प्लाट और मकान में वीरेंद्र के हिस्से वाले भाग को कुर्क किया गया। अब यह संपत्ति प्रशासन के कब्जे में रहेगी। इन संपत्तियों को बेचा नहीं जा सकेगा और न ही किसी को हस्तांतरित किया जा सकेगा। किसी भी तरह का निर्माण कार्य वर्जित रहेगा। उल्लेखनीय है कि दोनों भाइयों के खिलाफ पुरानीबस्ती और तेलीबांधा थाना में 7 मामले दर्ज हुए हैं। मामला दर्ज होते ही दोनों फरार हो गए हैं। दोनों को न्यायालय ने सरेंडर करने का आदेश दिया था, लेकिन दोनों अब तक सरेंडर नहीं किया।