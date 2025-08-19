Tomar Brothers: हिस्ट्रीशीटर तोमर भाइयों का सरेंडर नहीं… अब एक्शन की जिम्मेदारी कलेक्टर पर, 4 संपत्तियां होंगी कुर्क

Tomar Brothers: ब्याज के नाम पर ब्लैकमेलिंग, वसूली, गुंडागर्दी करने वाले हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र सिंह तोमर उर्फ रूबी और उसके भाई रोहित सिंह तोमर ने सोमवार को कोर्ट में सरेंडर नहीं किया। पुलिस ने न्यायालय के जरिए दोनों को 18 अगस्त तक हाजिर होने का आदेश दिया था, लेकिन दोनों नहीं आए। अब उनकी चार संपत्ति की कुर्की होगी। इस मामले में अब पुलिस के बजाय कलेक्टर एक्शन लेंगे।