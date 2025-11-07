Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

Ramavatar Jaggi Murder Case: सुप्रीम कोर्ट से अमित जोगी को बड़ा झटका, CBI की अपील मंजूर, अब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में होगी सुनवाई

Ramavatar Jaggi murder case: लंबे समय से चर्चा में रहे छत्तीसगढ़ के रामअवतार जग्गी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अहम फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने सीबीआई की अपील स्वीकार कर प्रकरण छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट वापस भेजने का आदेश दिया।

less than 1 minute read
Google source verification

बिलासपुर

image

Khyati Parihar

Nov 07, 2025

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट (फोटो- एएनआई)

Ramavatar Jaggi Murder Case: लंबे समय से चर्चा में रहे छत्तीसगढ़ के रामअवतार जग्गी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अहम फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने सीबीआई की अपील स्वीकार कर प्रकरण छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट वापस भेजने का आदेश दिया। ताकि वहां मामले की मेरिट पर पूरी तरह से सुनवाई की जा सके।

हाईकोर्ट में सभी पक्षों, रामअवतार के पुत्र सतीश जग्गी, राज्य सरकार, अमित जोगी सहित सभी को पक्ष रखने का अवसर मिलेगा। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति संदीप मेहता ने सुनाया।बता दें कि रायपुर में 4 जून 2003 को एनसीपी नेता रामअवतार जग्गी की हत्या कर दी गई थी।

पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के पुत्र समेत कई लोग हत्या और साजिश में शामिल

प्रारंभिक जांच राज्य पुलिस ने की थी, लेकिन बाद में मामले में असंतोष जताने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी। सीबीआई की जांच में आरोप लगाए गए कि अमित ऐश्वर्य जोगी (पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के पुत्र) और अन्य कई लोग हत्या और साजिश में शामिल थे। हालांकि, 31 मई 2007 को रायपुर की विशेष अदालत ने अमित जोगी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया, जबकि अन्य 28 आरोपियों को दोषी ठहराया गया। इसके खिलाफ संबंधित पक्षों ने हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की।

ये भी पढ़ें

आर्थिक तंगी के तनाव में हंसिया से पत्नी पर हमला, जेल में रहने की अवधि को हाईकोर्ट ने माना पर्याप्त
बिलासपुर
हाईकोर्ट (photo-patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

07 Nov 2025 02:26 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / Ramavatar Jaggi Murder Case: सुप्रीम कोर्ट से अमित जोगी को बड़ा झटका, CBI की अपील मंजूर, अब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में होगी सुनवाई

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट अधिवक्ता संघ की सामान्य सभा संपन्न, चुनाव 27 नवंबर को कराने का निर्णय…

हाईकोर्ट (Photo source- Patrika)
बिलासपुर

4 नवंबर के भीषण रेल हादसे की तहकीकात में जुटी सीआरएस टीम, 50 से अधिक रेलकर्मियों से होगी पूछताछ, इस दिन आएगी रिपोर्ट!

Train Accident: बिलासपुर ट्रेन हादसा, लोको पायलेट पायलट 11 की मौत, 20 लोग गंभीर रूप से घायल, बोगियों को काटकर निकाला शव
बिलासपुर

E संवर्ग के 1378 शिक्षकों का प्राचार्य बनने का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने सरकार के मापदंडों और नियमों को सही ठहराया

हाईकोर्ट (photo-patrika)
बिलासपुर

CGPSC भर्ती घोटाले पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 37 अभ्यर्थियों को मिलेगी नियुक्ति, सरकार की अपील खारिज

हाईकोर्ट (photo-patrika)
बिलासपुर

बिलासपुर में टला बड़ा ट्रेन हादसा! एक ही ट्रैक पर फिर आई तीन ट्रेनें, यात्रियों में मचा हड़कंप

CG News, Breaking news, Patrika Breaking news
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.