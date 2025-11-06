CGPSC भर्ती घोटाले पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 37 अभ्यर्थियों को मिलेगी नियुक्ति, सरकार की अपील खारिज

याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट राजीव श्रीवास्तव और मलय श्रीवास्तव ने पैरवी की। उन्होंने अदालत में यह तर्क रखा कि बिना चार्जशीट दाखिल हुए शासन का यह कदम कानून के सिद्धांतों के विपरीत है। अदालत ने इन दलीलों को स्वीकार करते हुए अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला दिया। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब राज्य सरकार के पास केवल एक ही विकल्प बचा है- सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का। हालांकि, तब तक कोर्ट के आदेश के अनुसार 37 चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करनी होगी।