मनी लांड्रिंग के आरोपी नवनीत की जमानत याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने लिया ये बड़ा फैसला, जानें पूरा मामला

आरोप है कि तिवारी ने राजनेताओं और कुछ वरिष्ठ राज्य सरकार के अधिकारियों, जिनमें रानू साहू भी शामिल हैं, के सक्रिय समर्थन से तत्कालीन भूविज्ञान और खनिकर्म निदेशक को प्रभावित करने में कामयाबी हासिल की। इसके बाद 15 जुलाई 2020 को एक सरकारी आदेश जारी करवाया जो परिवहन परमिट जारी करने की ऑनलाइन प्रणाली को मैनुअल प्रणाली में परिवर्तित कर इस जबरन वसूली प्रणाली का स्रोत बन गया।