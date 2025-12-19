19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

बिलासपुर

Train Cancelled: रेल यात्रियों को एक बार फिर झटका, 31 जनवरी तक ये सात ट्रेनें हो गयी कैंसिल, देखिये लिस्ट

Train Cancelled: दक्षिण मध्य रेलवे के सिकंदराबाद मंडल के अंतर्गत काजीपेट-बल्लारशाह सेक्शन के बीच तीसरी लाइन एवं नई लाइन कमीशनिंग हेतु प्री-एनआई व एनआई का कार्य किया जायेगा।

बिलासपुर

image

Love Sonkar

Dec 19, 2025

Train Cancelled: रेल यात्रियों को एक बार फिर होगी परेशानी, ये तीन लोकल ट्रेन रद्द

31 जनवरी तक ये सात ट्रेनें हो गयी कैंसिल (Photo Patrika)

Train Cancelled: रेलवे प्रशासन द्वारा अधोसंरचना विकास के कार्यों को शीघ्र पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है | इसी संदर्भ में दक्षिण मध्य रेलवे से प्राप्त सूचना के अनुसार अधोसंरचना विकास हेतु दक्षिण मध्य रेलवे के सिकंदराबाद मंडल के अंतर्गत काजीपेट-बल्लारशाह सेक्शन के बीच तीसरी लाइन एवं नई लाइन कमीशनिंग हेतु प्री-एनआई व एनआई का कार्य किया जायेगा।

रद्द होने वाली गाडियां

1) दिनांक 28 व 31 जनवरी तथा 04, 07, 11 व 14 फरवरी 2026 को कोरबा से रवाना होने वाली गाडी संख्या 22647 कोरबा-तिरुवनंतपुरम उत्तर (कोच्चुवेली) एक्सप्रेस 06 फेरे के लिए रद्द रहेगी ।
2) दिनांक 26, 29 जनवरी तथा 02, 05, 09 व 12 फरवरी 2026 को कोचुवेली से रवाना होने वाली गाडी संख्या 22648 कोचुवेली-कोरबा एक्सप्रेस एक्सप्रेस 06 फेरे के लिए रद्द रहेगी ।
3) दिनांक 26 जनवरी तथा 02 एवं 09 फरवरी 2026 को सिकंदराबाद से रवाना होने वाली गाडी संख्या 07005 सिकंदराबाद – रक्सौल एक्सप्रेस 03 फेरे के लिए रद्द रहेगी ।
4) दिनांक 29 जनवरी तथा 05 एवं 12 फरवरी 2026 को रक्सौल से रवाना होने वाली गाडी संख्या 07006 रक्सौल-सिकंदराबाद एक्सप्रेस 03 फेरे रद्द रहेगी ।
5) दिनांक 26, 28 जनवरी, 2025 तथा 02, 04, 09 एवं 11 फरवरी 2026 को पटना से रवाना होने वाली गाडी संख्या 03253 पटना -चर्लपल्ली एक्सप्रेस 06 फेरे रद्द रहेगी ।
6) दिनांक 28 जनवरी, 2025 तथा 04 एवं 11 फरवरी 2026 को चर्लपल्ली से रवाना होने वाली गाडी संख्या 07255 चर्लपल्ली–पटना एक्सप्रेस 03 फेरे रद्द रहेगी ।
7) दिनांक 30 जनवरी, 2025 तथा 06 एवं 13 फरवरी 2026 को चर्लपल्ली से रवाना होने वाली गाडी संख्या 07256 चर्लपल्ली –पटना एक्सप्रेस 03 फेरे रद्द रहेगी।

परिवर्तित मार्ग से चलने वाली गाड़ी

01) दिनांक 27 जनवरी, 2025 तथा 03, 10 एवं 13 फरवरी 2026 को यशवंतपुर से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 12251 यसवंतपुर-कोरबा एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग व्हाया काचीगुडा-निज़ामाबाद जंक्शन-मुदखेड़ जंक्शन-पिंपल खुटी-नागपुर-दुर्ग-बिलासपुर के रास्ते सिकंदराबाद पहुंचेगी।

देरी से रवाना होने वाली गाड़ी

01) दिनांक 11 फरवरी 2026 को दरभंगा से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 17008 दरभंगा-सिंदराबाद एक्सप्रेस 01 घंटे 15 मिनिट देरी से रवाना होगी ।

Updated on:

19 Dec 2025 06:14 pm

Published on:

19 Dec 2025 06:13 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / Train Cancelled: रेल यात्रियों को एक बार फिर झटका, 31 जनवरी तक ये सात ट्रेनें हो गयी कैंसिल, देखिये लिस्ट

