19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

बिलासपुर

Bilaspur Train Accident: बिलासपुर रेल हादसा अपडेट, ईलाज के दौरान 1 और घायल ने तोड़ा दम, 14 हुई मृतकों की संख्या

Bilaspur Train Accident: ट्रेन ने लालखदान के पास खड़ी मालगाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी थी। इस भीषण हादसे में मेमू ट्रेन के लोको पायलट विद्यासागर समेत 11 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि 20 यात्री घायल हुए थे।

बिलासपुर

image

Love Sonkar

Dec 19, 2025

BIlaspur Train Accident: बिलासपुर रेल हादसा अपडेट, ईलाज के दौरान 1 और घायल ने तोड़ा दम, 14 हुई मृतकों की संख्या

मेमू ट्रेन और मालगाड़ी की टक्कर (Photo Patrika)

Bilaspur Train Accident: कोरबा-बिलासपुर रेल हादसे में एक और घायल ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है।.अरपा एलीट अस्पताल में भर्ती तुलाराम अग्रवाल की उपचार के दौरान मौत हो गई। इसके साथ ही इस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है।

गौरतलब है कि 4 नवंबर की शाम कोरबा से बिलासपुर आ रही मेमू ट्रेन ने लालखदान के पास खड़ी मालगाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी थी। इस भीषण हादसे में मेमू ट्रेन के लोको पायलट विद्यासागर समेत 11 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि 20 यात्री घायल हुए थे। हालांकि इलाज के दौरान घायलों की हुई मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर आज 14 हो गई है।

इलाज के दौरान मौत

परिजनों के मुताबिक, तुलाराम अग्रवाल 4 नवंबर से लगातार अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे थे। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। जैसे ही मौत की खबर सामने आई, परिवार में कोहराम मच गया।मृतक के परिजनों ने रेलवे प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि इस हादसे में रेलवे की घोर लापरवाही सामने आई है।

उनका आरोप है कि हादसे के दिन ही उनके परिवार के एक सदस्य की मौत हो गई थी और तुलाराम अग्रवाल को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन रेलवे की ओर से न तो समुचित इलाज की व्यवस्था की गई और न ही सही तरीके से देखरेख हुई।

बता दें, रेलवे प्रशासन ने हादसे में जान गंवाने वाले मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये, गंभीर रूप से घायलों को 5-5 लाख रुपये और सामान्य रूप से घायलों को 1-1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है।

19 Dec 2025 04:11 pm

Bilaspur Train Accident: बिलासपुर रेल हादसा अपडेट, ईलाज के दौरान 1 और घायल ने तोड़ा दम, 14 हुई मृतकों की संख्या

