Bilaspur Train Accident: बिलासपुर रेल हादसा अपडेट, ईलाज के दौरान 1 और घायल ने तोड़ा दम, 14 हुई मृतकों की संख्या

गौरतलब है कि 4 नवंबर की शाम कोरबा से बिलासपुर आ रही मेमू ट्रेन ने लालखदान के पास खड़ी मालगाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी थी। इस भीषण हादसे में मेमू ट्रेन के लोको पायलट विद्यासागर समेत 11 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि 20 यात्री घायल हुए थे। हालांकि इलाज के दौरान घायलों की हुई मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर आज 14 हो गई है।