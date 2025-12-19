हाईकोर्ट की सख्ती के बाद कार्रवाई, नेशनल हाईवे किनारे संचालित अवैध ढाबा ध्वस्त, प्रशासन ने चलाया बुलडोजर

जानकारी के अनुसार, सरगांव के समीप हाईवे किनारे बरमदेव ढाबा शासकीय भूमि पर अवैध रूप से निर्माण कर संचालित किया जा रहा था। इस संबंध में तहसीलदार सरगांव द्वारा पहले ही अवैध अतिक्रमण हटाने का आदेश पारित किया गया था। आदेश के बावजूद कब्जा नहीं हटाए जाने पर ढाबा संचालक के खिलाफ बेदखली नोटिस जारी किया गया था। नोटिस के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाने पर प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए ढाबे को ध्वस्त कर दिया।