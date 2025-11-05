आर्थिक तंगी के तनाव में हंसिया से पत्नी पर हमला, जेल में रहने की अवधि को हाईकोर्ट ने माना पर्याप्त

कवर्धा निवासी भागवत दास वैष्णव फल बेचने का काम करता था। व्यवसाय ठीक नहीं चलने से कर्ज के कारण आर्थिक संकट था। इस बाद को लेकर पति-पत्नी के मध्य विवाद होता था। इसी टेंशन में वह घरवालों को बिना बताए घर से चला गया था। पत्नी द्वारा गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने उसे तलाश कर पत्नी को सौंप दिया। 3 अप्रैल 2019 को सुबह करीब 8 बजे, जब पत्नी अपने घर पर चावल साफ कर रही थी, तो भागवत दास ने हंसिया से उसकी गर्दन पर हमला कर दिया। पीड़िता ने खुद को बचाने के लिए उसे पकड़ लिया। इसके बावजूद उसकी गर्दन, हाथ, पैर पर चोट आईं।