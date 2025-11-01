रेलवे बॉक्सिंग रिंग शराब पार्टी मामला: 12 कोच पर चार्जशीट की सिफारिश, अगली सुनवाई 15 दिसंबर को

जांच में 12 खेल प्रभारी और कोच के शामिल होने की पुष्टि हुई। इसमें दो के खिलाफ मेजर चार्जशीट की बात कही जा रही है। इसमें श्रीकांत पाढ़ी (सचिव दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे स्पोर्ट्स सेल) और वाय नागू राव, टेक्निशयन-1 के खिलाफ मेजर चार्जशीट जारी होगी। इसी तरह सुभाष कुमार, टीसी, बी अनिल कुमार, एसडब्ल्यूआई, सुमित कुमार, टीसी, पी तुलसी राव, एसडब्ल्यूआई, विकास ठाकुर, एमटीएस, पुरेंद्र साहू, क्लर्क कम टाइपिस्ट, ओपी यादव, ओएस, पी ईश्वर राव, सीनियर जीटीएम,देवेंद्र यादव, एमटीएस, पीके तिवारी, सीएच, ओएस को माइनर चार्जशीट दी जा रही है।