बिलासपुर

रेलवे बॉक्सिंग रिंग शराब पार्टी मामला: 12 कोच पर चार्जशीट की सिफारिश, अगली सुनवाई 15 दिसंबर को

Bilaspur High Court: रेलवे के बॉक्सिंग रिंग में शराब और नॉनवेज पार्टी मामले की जांच पूरी हो गई है। जांच रिपोर्ट में स्पोटर्स सेल सचिव समेत 12 कोच व खेल प्रभारियों के शामिल होने की बात सामने आई है।

बिलासपुर

image

Khyati Parihar

Nov 01, 2025

हाईकोर्ट (Photo source- Patrika)

हाईकोर्ट (Photo source- Patrika)

Bilaspur High Court: रेलवे के बॉक्सिंग रिंग में शराब और नॉनवेज पार्टी मामले की जांच पूरी हो गई है। जांच रिपोर्ट में स्पोटर्स सेल सचिव समेत 12 कोच व खेल प्रभारियों के शामिल होने की बात सामने आई है। यही कारण है कि दो रेलकर्मियों के खिलाफ मेजर पेनल्टी चार्जशीट और 10 के खिलाफ माइनर चार्जशीट (आरोप पत्र) जारी करने की अनुशंसा की गई है। उनके संबंधित विभागों के उच्च अधिकारी आरोप पत्र जारी करेंगे। अनुशासनात्मक और अपील नियम के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

हाईकोर्ट में इस आशय की जानकारी रेलवे जीएम की ओर से दी गई है। कोर्ट ने मामले को मॉनिटरिंग पर रखते हुए 15 दिसंबर को अगली सुनवाई तय की है। विदित हो कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का बॉक्सिंग रिंग जहां खिलाड़ी अभ्यास करते हैं, वहां शराब पार्टी का वीडियो वायरल होने पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है।

पार्टी में ये अधिकारी व कर्मचारी थे शामिल

जांच में 12 खेल प्रभारी और कोच के शामिल होने की पुष्टि हुई। इसमें दो के खिलाफ मेजर चार्जशीट की बात कही जा रही है। इसमें श्रीकांत पाढ़ी (सचिव दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे स्पोर्ट्स सेल) और वाय नागू राव, टेक्निशयन-1 के खिलाफ मेजर चार्जशीट जारी होगी। इसी तरह सुभाष कुमार, टीसी, बी अनिल कुमार, एसडब्ल्यूआई, सुमित कुमार, टीसी, पी तुलसी राव, एसडब्ल्यूआई, विकास ठाकुर, एमटीएस, पुरेंद्र साहू, क्लर्क कम टाइपिस्ट, ओपी यादव, ओएस, पी ईश्वर राव, सीनियर जीटीएम,देवेंद्र यादव, एमटीएस, पीके तिवारी, सीएच, ओएस को माइनर चार्जशीट दी जा रही है।

कोर्ट की कड़ाई के बाद गठित की गई जांच समिति

चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा, जस्टिस बीडी गुरु की बेंच ने इसे ऽघोर कदाचारऽ मानते हुए कहा कि ट्रेनिंग स्थल को शराब पार्टी की जगह बनाना अनुशासन और सार्वजनिक मर्यादा का खुला उल्लंघन है। इससे खेल स्थलों की पवित्रता को नुकसान पहुंचता है। सुनवाई के दौरान रेलवे जीएम तरुण प्रकाश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत से जुड़े और जांच के लिए समय मांगा।

हाईकोर्ट ने उन्हें आदेश दिया था कि अगली सुनवाई से पहले जांच रिपोर्ट और दोषियों पर की गई या प्रस्तावित कार्रवाई का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए। इसके बाद रेलवेने तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की। जांच रिपोर्ट में स्पोर्ट्स सेल के सचिव श्रीकांत पाढ़ी और कोच देवेंद्र यादव समेत 16 कर्मचारियों के पार्टी में शामिल होने की बात सामने आई।

01 Nov 2025

