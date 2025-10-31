प्रदेश की बेटियों ने न्यायिक इतिहास रचा, 2018 में पहली बार दो महिला बनीं जज, 16 स्थानीय वकील भी शामिल

बिलासपुर में हाईकोर्ट स्थापना से क्षेत्र और प्रदेश के लोगों को न्याय के क्षेत्र में राहत मिल रही, वहीं न्यायिक क्षेत्र में कैरियर बनाने में भी मदद मिल रही है। हाईकोर्ट की स्थापना के बाद पिछले 25 साल में वकालत में कैरियर बनाने के प्रति युवाओं में रुझान बढा है। इसके पहले जबलपुर आने जाने में समय लगने के कारण गिने-चुने वकील ही हाईकोर्ट की वकालत कर रहे थे। हाईकोर्ट स्थापना के प्रदेश में निजी और सरकारी लॉ कॉलेजों की संया और उसी अनुपात में लॉ करने वालों की संख्या बढ़ रही है।