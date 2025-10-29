दयालबंद प्रकरण पर हाईकोर्ट सख्त, कहा- सार्वजनिक रास्ते से हटाया कब्जा, स्थायी समाधान करें

कोर्ट ने यह भी कहा कि हालांकि राज्य उपाय कर रहा है, लेकिन कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि ऐसे खतरनाक हथियार खुले बाजारों और ऑनलाइन प्लेटफार्मों पर न बेचे जाएं। राज्य और उसकी एजेंसियों को अधिक सतर्क रहने और उपरोक्त खतरे को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है, जिससे समाज में शस्त्र अधिनियम से संबंधित अपराध को कम करने में मदद मिले। उल्लेखनीय है कि पान की दुकानों, जनरल स्टोर और उपहार की दुकानों सहित चाकुओं की ऑनलाइन बिक्री पर हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है।