Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

सिर्फ परिवीक्षा पूरी होने पर स्थायीकरण नहीं, कार्य और आचरण रिपोर्ट सही होना जरूरी… कर्मचारी की याचिका HC ने की खारिज

Bilaspur High Court: हाईकोर्ट ने एक मामले में आदेश दिया है कि सिर्फ परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर स्थायीकरण और पदोन्नति का दावा अधिकार के रूप में नहीं किया जा सकता।

2 min read
Google source verification

बिलासपुर

image

Khyati Parihar

Oct 25, 2025

हाईकोर्ट (Photo source- Patrika)

हाईकोर्ट (Photo source- Patrika)

Bilaspur High Court: हाईकोर्ट ने एक मामले में आदेश दिया है कि सिर्फ परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर स्थायीकरण और पदोन्नति का दावा अधिकार के रूप में नहीं किया जा सकता। प्रतिकूल कार्य एवं आचरण रिपोर्ट के आधार पर प्रमोशन दिया जाना, या नहीं देना भेदभाव नहीं माना जाएगा।

प्रकरण के अनुसार हाईकोर्ट ने अनुवादक के पद को भरने के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया था। अपीलकर्ता शैलेन्द्र सोनी और अन्य उम्मीदवारों ने पद के लिए आवेदन किया। परीक्षा के बाद, अपीलकर्ता और अन्य प्रतिवादी को 29 फरवरी 2012 को अनुवादक के पद पर नियुक्त किया गया। प्रतिवादी अपीलकर्ता से कनिष्ठ था। दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूरी होने के बाद शैलेन्द्र के साथ के अन्य परिवीक्षा कर्मी को 7 मार्च 2014 से पद पर स्थायी कर दिया गया। 27 जनवरी 2015 को उसको सहायक ग्रेड-I के पद पर पदोन्नत किया गया। हालाँकि, अपीलकर्ता की सर्विस की उस समय पुष्टि नहीं की गई।

देर से स्थायी होने के कारण प्रमोशन से वंचित

शैलेन्द्र का अनुवादक के पद पर स्थायीकरण देर से हुआ। इस कारण, उसके सहकर्मी को दी गई पदोन्नति के लिए वह अयोग्य हो गया। व्यथित होकर उसने 29 अप्रैल 2015 को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसमें प्रतिवादी से अपनी वरिष्ठता बनाए रखने के लिए पूर्वव्यापी प्रभाव से स्थायीकरण और पदोन्नति का अनुरोध किया।

अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया गया। इस पर शैलेंद्र ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की। सिंगल बेंच ने 16 जुलाई 2025 को याचिका खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर, अपीलकर्ता कर्मचारी ने डिवीजन बेंच में अपील दायर की।

कार्य और आचरण रिपोर्ट अलग-अलग, इसलिए भेदभाव नहीं

डिवीजन बेंच ने सुनवाई के बाद सिंगल बेंच के निष्कर्ष को उचित माना, जिसमें कहा गया था कि कार्य और आचरण रिपोर्ट और एसीआर अलग-अलग हैं। हाईकोर्ट प्रशासन ने तर्क दिया कि मार्च 2014 में अपीलकर्ता की दो साल की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर उसके कार्य और आचरण पर रिपोर्ट अच्छी और औसत नहीं पाई गई।

ये भी पढ़ें

हाईकोर्ट ने दिवाली अवकाश में की सुनवाई, बीएससी नर्सिंग अपग्रेड कॉलेजों को बड़ी राहत, काउंसिलिंग की तारीख बढ़ी
बिलासपुर
हाईकोर्ट (Photo source- Patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

25 Oct 2025 03:43 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / सिर्फ परिवीक्षा पूरी होने पर स्थायीकरण नहीं, कार्य और आचरण रिपोर्ट सही होना जरूरी… कर्मचारी की याचिका HC ने की खारिज

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

छात्रों के लिए खतरा बना जीजीयू का तालाब, युवक की लाश मिलने से कैंपस में मचा हड़कंप… सड़ा चुका था शव

युवक की लाश मिलने से कैंपस में मचा हड़कंप (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बिलासपुर

छठ घाट के पास मिला नवजात शिशु का शव, मंजर देख लोगों के उड़े होश, बुलानी पड़ी पुलिस

शिशु का शव बरामद (Photo source- Patrika)
बिलासपुर

Thagi News: प्लॉट बिक्री के नाम पर 10 वर्षों से हो रही ठगी, बिल्डर पर FIR दर्ज, जानें क्या है पूरा मामला?

बिलासपुर

हाईकोर्ट में नया रोस्टर लागू, 29 अक्टूबर से 4 डिवीजन और 16 सिंगल बेंच में होगी मामलों की सुनवाई

हाईकोर्ट (Photo source- Patrika)
बिलासपुर

Holiday: 10 दिसंबर को स्थानीय अवकाश घोषित, बंद रहेंगे स्कूल व दफ्तर! जानें वजह

बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.