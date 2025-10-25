सिर्फ परिवीक्षा पूरी होने पर स्थायीकरण नहीं, कार्य और आचरण रिपोर्ट सही होना जरूरी… कर्मचारी की याचिका HC ने की खारिज

प्रकरण के अनुसार हाईकोर्ट ने अनुवादक के पद को भरने के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया था। अपीलकर्ता शैलेन्द्र सोनी और अन्य उम्मीदवारों ने पद के लिए आवेदन किया। परीक्षा के बाद, अपीलकर्ता और अन्य प्रतिवादी को 29 फरवरी 2012 को अनुवादक के पद पर नियुक्त किया गया। प्रतिवादी अपीलकर्ता से कनिष्ठ था। दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूरी होने के बाद शैलेन्द्र के साथ के अन्य परिवीक्षा कर्मी को 7 मार्च 2014 से पद पर स्थायी कर दिया गया। 27 जनवरी 2015 को उसको सहायक ग्रेड-I के पद पर पदोन्नत किया गया। हालाँकि, अपीलकर्ता की सर्विस की उस समय पुष्टि नहीं की गई।