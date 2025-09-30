कल से बड़ा बदलाव! ई-ऑफिस सिस्टम अनिवार्य, अब निकायों में फाइल अटकी तो तुरंत मिलेगा पता

कई अधिकारियों और कर्मचारियों की टेबल पर अभी तक न तो कम्प्यूटर लगा है और न ही स्कैनर। ऐसे में अधिकारियों-कर्मचारियों को समझ में नहीं आ रहा है कि ई-आफिस सिस्टम के जरिए कैसे काम शुरू करेंगे। कुछ अधिकारियों-कर्मचारियों का यहां तक कहना है कि यदि एक सप्ताह पहले ही कम्प्यूटर और स्कैनर मशीन लगा देते तो प्रैक्टिकल भी कर लेते, ताकि जिस से ई-ऑफिस सिस्टम को अमल में लाया जाएगा, उस दिन आसानी से कार्य संपादित कर सके।