कल से बड़ा बदलाव! ई-ऑफिस सिस्टम अनिवार्य, अब निकायों में फाइल अटकी तो तुरंत मिलेगा पता(photo-patrika)
E-office System: छत्तीसगढ़ के रायपुर प्रदेशभर के 192 निकायों में अब मंत्रालय और संचालनालय की तर्ज पर ई-ऑफिस सिस्टम से प्रशासनिक कार्य किए जाएंगे। 1 अक्टूबर से सभी निकायों में इस पर काम शुरू करना होगा। किसी प्रकार की तकनीकी दिक्कतें आने पर तत्काल निकायों के आईटी विभाग से इसे दुरुस्त कराने को कहा गया है। फिलहाल निकायों में अधिकारी-कर्मचारियों द्वारा ई-ऑफिस को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं।
कई अधिकारियों और कर्मचारियों की टेबल पर अभी तक न तो कम्प्यूटर लगा है और न ही स्कैनर। ऐसे में अधिकारियों-कर्मचारियों को समझ में नहीं आ रहा है कि ई-आफिस सिस्टम के जरिए कैसे काम शुरू करेंगे। कुछ अधिकारियों-कर्मचारियों का यहां तक कहना है कि यदि एक सप्ताह पहले ही कम्प्यूटर और स्कैनर मशीन लगा देते तो प्रैक्टिकल भी कर लेते, ताकि जिस से ई-ऑफिस सिस्टम को अमल में लाया जाएगा, उस दिन आसानी से कार्य संपादित कर सके।
निकायों में ई-ऑफिस सिस्टम पर कामकाज शुरू होने से फाइलें गुम की शिकायतें नहीं आएंगी क्योंकि सारी फाइलें ई-ऑफिस से एक शाखा से दूसरी शाखा में रङ्क्षनग करेंगी। इससे पता चल जाएगा कि कौन सी फाइल किस अधिकारी के पास है और क्यों रुकी हुई है। निकायों में ई-ऑफिस पर अक्टूबर से कामकाज शुरू होगा। सीएम सचिवालय ने भी सभी निकायों के अधिकारियों को हर हाल में अक्टूबर से ई-ऑफिस पर कामकाज संचालित करने को कहा है।
बता दें कि निकायों में ई-ऑफिस पर काम करने के लिए अधिकारियों-कर्मचारियों को दो दौर की ट्रेङ्क्षनग दी जा चुकी है। निकायों को सीएम सचिवालय से जारी सकुर्लर अनुसार ही दी गई है। विशेषज्ञों द्वारा कार्यशाला में अधिकारियों-कर्मचारियों को ई-ऑफिस कैसे काम करता है, इस बारे में प्रैक्टिकल कराके भी दिखाया गया। ई-ऑफिस पर काम करने के दौरान आने वाली तकनीकी दिक्कतों को किस तरह से दूर करना है इसके उपाय भी बताए गए।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग