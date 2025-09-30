Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

कल से बड़ा बदलाव! ई-ऑफिस सिस्टम अनिवार्य, अब निकायों में फाइल अटकी तो तुरंत मिलेगा पता

E-office System: रायपुर प्रदेशभर के 192 निकायों में अब मंत्रालय और संचालनालय की तर्ज पर ई-ऑफिस सिस्टम से प्रशासनिक कार्य किए जाएंगे। 1 अक्टूबर से सभी निकायों में इस पर काम शुरू करना होगा।

2 min read

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Sep 30, 2025

कल से बड़ा बदलाव! ई-ऑफिस सिस्टम अनिवार्य, अब निकायों में फाइल अटकी तो तुरंत मिलेगा पता(photo-patrika)

कल से बड़ा बदलाव! ई-ऑफिस सिस्टम अनिवार्य, अब निकायों में फाइल अटकी तो तुरंत मिलेगा पता(photo-patrika)

E-office System: छत्तीसगढ़ के रायपुर प्रदेशभर के 192 निकायों में अब मंत्रालय और संचालनालय की तर्ज पर ई-ऑफिस सिस्टम से प्रशासनिक कार्य किए जाएंगे। 1 अक्टूबर से सभी निकायों में इस पर काम शुरू करना होगा। किसी प्रकार की तकनीकी दिक्कतें आने पर तत्काल निकायों के आईटी विभाग से इसे दुरुस्त कराने को कहा गया है। फिलहाल निकायों में अधिकारी-कर्मचारियों द्वारा ई-ऑफिस को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं।

कई अधिकारियों और कर्मचारियों की टेबल पर अभी तक न तो कम्प्यूटर लगा है और न ही स्कैनर। ऐसे में अधिकारियों-कर्मचारियों को समझ में नहीं आ रहा है कि ई-आफिस सिस्टम के जरिए कैसे काम शुरू करेंगे। कुछ अधिकारियों-कर्मचारियों का यहां तक कहना है कि यदि एक सप्ताह पहले ही कम्प्यूटर और स्कैनर मशीन लगा देते तो प्रैक्टिकल भी कर लेते, ताकि जिस से ई-ऑफिस सिस्टम को अमल में लाया जाएगा, उस दिन आसानी से कार्य संपादित कर सके।

E-office System: अब फाइलें गुम की शिकायतें नहीं आएंगी

निकायों में ई-ऑफिस सिस्टम पर कामकाज शुरू होने से फाइलें गुम की शिकायतें नहीं आएंगी क्योंकि सारी फाइलें ई-ऑफिस से एक शाखा से दूसरी शाखा में रङ्क्षनग करेंगी। इससे पता चल जाएगा कि कौन सी फाइल किस अधिकारी के पास है और क्यों रुकी हुई है। निकायों में ई-ऑफिस पर अक्टूबर से कामकाज शुरू होगा। सीएम सचिवालय ने भी सभी निकायों के अधिकारियों को हर हाल में अक्टूबर से ई-ऑफिस पर कामकाज संचालित करने को कहा है।

अधिकारियों-कर्मचारियों को दी है ट्रेङ्क्षनग

बता दें कि निकायों में ई-ऑफिस पर काम करने के लिए अधिकारियों-कर्मचारियों को दो दौर की ट्रेङ्क्षनग दी जा चुकी है। निकायों को सीएम सचिवालय से जारी सकुर्लर अनुसार ही दी गई है। विशेषज्ञों द्वारा कार्यशाला में अधिकारियों-कर्मचारियों को ई-ऑफिस कैसे काम करता है, इस बारे में प्रैक्टिकल कराके भी दिखाया गया। ई-ऑफिस पर काम करने के दौरान आने वाली तकनीकी दिक्कतों को किस तरह से दूर करना है इसके उपाय भी बताए गए।

एक नजर में

  • 192 छत्तीसगढ़ में कुल निकाय
  • 14 कुल नगर निगम
  • 56 नगर पालिका परिषद
  • 122 कुल नगर पंचायत

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

30 Sept 2025 09:49 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / कल से बड़ा बदलाव! ई-ऑफिस सिस्टम अनिवार्य, अब निकायों में फाइल अटकी तो तुरंत मिलेगा पता

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

बैज ने राज्य सरकार पर लगाया आरोप! पौने दो साल में 5 लाख पशुधन गायब, 2500 गायें भूख और हादसों की शिकार

बैज ने राज्य सरकार पर लगाया आरोप! पौने दो साल में 5 लाख पशुधन गायब, 2500 गायें भूख और हादसों की शिकार(photo-patrika)
रायपुर

रायपुर में कानून का डंडा… ड्रग्स और न्यूड पार्टी पर रोक, 7 क्लब-बार के लाइसेंस 3 दिन के लिए सस्पेंड

रायपुर में कानून का डंडा (Photo source- Patrika)
रायपुर

मितानिनों की दवा पेटी खाली, स्वास्थ्य विभाग ने CGMSC को नहीं दी लिस्ट, गांव-गांव इलाज पर संकट…

मितानिनों की दवा पेटी खाली, स्वास्थ्य विभाग ने CGMSC को नहीं दी लिस्ट, गांव-गांव इलाज पर संकट...(photo-patrika)
रायपुर

‘शक्ति’ के नाम संपत्ति, 4 दिन में की गई 234 रजिस्ट्रियां… स्टाम्प ड्यूटी में छूट का लाभ उठा रहीं महिलाएं

साल में करीब 70 हजार हुईं रजिस्ट्रियां (Photo source- Patrika)
रायपुर

डिप्टी CM साव ने किया भूमिपूजन! रिंग रोड-2 पर बनेंगे तीन ओवरब्रिज, दीक्षा नगर को मिलेगी पानी टंकी…

डिप्टी CM साव ने किया भूमिपूजन! रिंग रोड-2 पर बनेंगे तीन ओवरब्रिज, दीक्षा नगर को मिलेगी पानी टंकी...(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.