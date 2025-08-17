Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

बड़ी घोषणा! पावर कंपनी में लागू होगा ई-ऑफिस सिस्टम, इस तारीख तक कर सकेंगे दस्तावेजों का निराकरण

Raipur News: छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज में अब ई-ऑफिस सिस्टम लागू होगा। कार्यालय की सभी फाइलों का अनुमोदन अधिकारी कंप्यूटर या लैपटॉप पर ऑनलाइन कर सकेंगे।

रायपुर

Khyati Parihar

Aug 17, 2025

(फोटो सोर्स- पत्रिका)
(फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG News: छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज में अब ई-ऑफिस सिस्टम लागू होगा। कार्यालय की सभी फाइलों का अनुमोदन अधिकारी कंप्यूटर या लैपटॉप पर ऑनलाइन कर सकेंगे। इसकी घोषणा पॉवर कंपनी के अध्यक्ष डॉ. रोहित यादव ने स्वतंत्रता दिवस समारोह में की। उन्होंने डंगनिया स्थित मुयालय परिसर में ध्वजारोहण किया और सुरक्षा सैनिकों के मार्चपास्ट की सलामी ली।

समारोह में उन्होंने कहा कि राज्य शासन ने मंत्रालय में ऑनलाइन फाइल अनुमोदित करने का सिस्टम बनाया है। इसे अब पावर कंपनी के सभी विभागों में भी अपनाया जाएगा। अधिकारी कहीं भी हों, फाइलों को अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से निराकृत कर सकेंगे। इसमें समय या फिर भौतिक रूप से मोटी-मोटी फाइल लाने ले जाने की झंझट नहीं रहेगी।

इस मौके पर प्रबंध निदेशकगण एसके कटियार, राजेश कुमार शुक्ला, भीम सिंह कंवर, निदेशक आरए पाठक, मुय अभियंता एएम परियल एवं मुय सुरक्षा अधिकारी विंग कमांडर ए श्रीनिवास राव विशेष रूप से उपस्थित थे। सतर्कता एवं सुरक्षा विभाग के सुरक्षा निरीक्षक प्रभुशरण सिंह एवं बैंड दल के ताराचंद बेन के नेतृत्व में परेड की प्रस्तुति दी गई। समारोह का संचालन अतिरिक्त महाप्रबंधक (जनसंपर्क) उमेश कुमार मिश्र ने किया।

ये भी पढ़ें

ईयर फोन लगाकर रेड सिग्नल पार करना पड़ा भारी, ट्रक की चपेट में आकर युवक-युवती की हुई मौत…
भिलाई
Accidental Death

दस्तावेजों का निराकरण 2 अक्टूबर तक

पावर ट्रांसमिशन कंपनी जल्द ही पुरानी सामग्रियों व दस्तावेजों के निस्तारण के लिए मेनुअल बनाएगा, ताकि हम उन्हें डिजिटल करके सुरक्षित रखे। सभी दफ्तरों में पुराने अनावश्यक दस्तावेज और कबाड़ के ढेर लगे रहे हैं, इनका निराकरण 2 अक्टूबर के पहले करना है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकार विशेष प्रयास कर रही है। उन्होंने पावर कंपनी के अधिकारी-कर्मचारियों को अपने घरों में प्लांट लगाने का आह्वान किया। छह लाख सोलर प्लांट लगाने के लिए राज्य शासन स्वयं 18 हजार करोड़ रुपए की सब्सिडी दे रही है।

ये भी पढ़ें

CGPSC New Update: अब हल्के और आधी बांह के कपड़े में होगी परीक्षा, नई गाइडलाइन जारी…
बिलासपुर
CGPSC New Update: अब हल्के और आधी बांह के कपड़े में होगी परीक्षा(photo-patrika)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

17 Aug 2025 12:24 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / बड़ी घोषणा! पावर कंपनी में लागू होगा ई-ऑफिस सिस्टम, इस तारीख तक कर सकेंगे दस्तावेजों का निराकरण

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.