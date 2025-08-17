बड़ी घोषणा! पावर कंपनी में लागू होगा ई-ऑफिस सिस्टम, इस तारीख तक कर सकेंगे दस्तावेजों का निराकरण

CG News: छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज में अब ई-ऑफिस सिस्टम लागू होगा। कार्यालय की सभी फाइलों का अनुमोदन अधिकारी कंप्यूटर या लैपटॉप पर ऑनलाइन कर सकेंगे। इसकी घोषणा पॉवर कंपनी के अध्यक्ष डॉ. रोहित यादव ने स्वतंत्रता दिवस समारोह में की। उन्होंने डंगनिया स्थित मुयालय परिसर में ध्वजारोहण किया और सुरक्षा सैनिकों के मार्चपास्ट की सलामी ली।
समारोह में उन्होंने कहा कि राज्य शासन ने मंत्रालय में ऑनलाइन फाइल अनुमोदित करने का सिस्टम बनाया है। इसे अब पावर कंपनी के सभी विभागों में भी अपनाया जाएगा। अधिकारी कहीं भी हों, फाइलों को अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से निराकृत कर सकेंगे। इसमें समय या फिर भौतिक रूप से मोटी-मोटी फाइल लाने ले जाने की झंझट नहीं रहेगी।
इस मौके पर प्रबंध निदेशकगण एसके कटियार, राजेश कुमार शुक्ला, भीम सिंह कंवर, निदेशक आरए पाठक, मुय अभियंता एएम परियल एवं मुय सुरक्षा अधिकारी विंग कमांडर ए श्रीनिवास राव विशेष रूप से उपस्थित थे। सतर्कता एवं सुरक्षा विभाग के सुरक्षा निरीक्षक प्रभुशरण सिंह एवं बैंड दल के ताराचंद बेन के नेतृत्व में परेड की प्रस्तुति दी गई। समारोह का संचालन अतिरिक्त महाप्रबंधक (जनसंपर्क) उमेश कुमार मिश्र ने किया।
पावर ट्रांसमिशन कंपनी जल्द ही पुरानी सामग्रियों व दस्तावेजों के निस्तारण के लिए मेनुअल बनाएगा, ताकि हम उन्हें डिजिटल करके सुरक्षित रखे। सभी दफ्तरों में पुराने अनावश्यक दस्तावेज और कबाड़ के ढेर लगे रहे हैं, इनका निराकरण 2 अक्टूबर के पहले करना है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकार विशेष प्रयास कर रही है। उन्होंने पावर कंपनी के अधिकारी-कर्मचारियों को अपने घरों में प्लांट लगाने का आह्वान किया। छह लाख सोलर प्लांट लगाने के लिए राज्य शासन स्वयं 18 हजार करोड़ रुपए की सब्सिडी दे रही है।