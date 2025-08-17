बड़ी घोषणा! पावर कंपनी में लागू होगा ई-ऑफिस सिस्टम, इस तारीख तक कर सकेंगे दस्तावेजों का निराकरण

पावर ट्रांसमिशन कंपनी जल्द ही पुरानी सामग्रियों व दस्तावेजों के निस्तारण के लिए मेनुअल बनाएगा, ताकि हम उन्हें डिजिटल करके सुरक्षित रखे। सभी दफ्तरों में पुराने अनावश्यक दस्तावेज और कबाड़ के ढेर लगे रहे हैं, इनका निराकरण 2 अक्टूबर के पहले करना है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकार विशेष प्रयास कर रही है। उन्होंने पावर कंपनी के अधिकारी-कर्मचारियों को अपने घरों में प्लांट लगाने का आह्वान किया। छह लाख सोलर प्लांट लगाने के लिए राज्य शासन स्वयं 18 हजार करोड़ रुपए की सब्सिडी दे रही है।