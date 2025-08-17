CGPSC New Update: अब हल्के और आधी बांह के कपड़े में होगी परीक्षा, नई गाइडलाइन जारी…

परीक्षा से दो घंटे पहले केंद्र पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि जांच पड़ताल अच्छे से की जा सके। वहीं परीक्षा शुरू होने से 15 मिनट पहले परीक्षा केंद्र का मुख्य गेट बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परीक्षा से संबंधित जारी नई गाइडलाइन सीजी पीएससी की वेबसाइट में अपलोड कर दी गई है। अभ्यर्थी वेबसाइट में जाकर गाइडलाइन देख सकते हैं।