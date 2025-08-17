Patrika LogoSwitch to English

बिलासपुर

CGPSC New Update: अब हल्के और आधी बांह के कपड़े में होगी परीक्षा, नई गाइडलाइन जारी…

CGPSC New Update: बिलासपुर जिले में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजी पीएससी) की ओर से आगामी भर्ती परीक्षाओं से संबंध में नई गाइडलाइन जारी की गई है।

बिलासपुर

Shradha Jaiswal

Aug 17, 2025

CGPSC New Update: अब हल्के और आधी बांह के कपड़े में होगी परीक्षा(photo-patrika)
CGPSC New Update: अब हल्के और आधी बांह के कपड़े में होगी परीक्षा(photo-patrika)

CGPSC New Update: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजी पीएससी) की ओर से आगामी भर्ती परीक्षाओं से संबंध में नई गाइडलाइन जारी की गई है। पीएससी भर्ती परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों और व्यापम की भर्ती परीक्षा में बिलासपुर में हाईटेक तरीके से नकल करते पकड़े अभ्यर्थियों के कारण गाइडलाइन जारी करना पड़ा है।

CGPSC New Update: सीजी पीएससी की नई गाइडलाइन जारी

जारी गाइडलाइन के अनुसार, विवाहित महिलाओं को मंगलसूत्र, नाक में बाली पहनने की छूट दी गई है। इसके अलावा काले, गहरे हरे, नीले समेत अन्य रंग के कपड़े पहनकर आने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा अभ्यर्थी जूता पहनकर परीक्षा नहीं दे सकते हैं।

महिलाओं को भी ऊँची हील्स की सैंडल पहनने मना है। इसके साथ ही अभ्यर्थी कार्गो अथवा अन्य डिजाइनर कपड़े पहन कर नहीं आ सकते हैं। हाफ शॉर्ट-टीशर्ट पहनने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। महिला अभ्यर्थियों को भी हाफ बाँह के सलवार सूट, ब्लाउज पहनकर आना होगा।

सीजी पीएससी की वेबसाइट से ले सकते हैं जानकारी

परीक्षा से दो घंटे पहले केंद्र पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि जांच पड़ताल अच्छे से की जा सके। वहीं परीक्षा शुरू होने से 15 मिनट पहले परीक्षा केंद्र का मुख्य गेट बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परीक्षा से संबंधित जारी नई गाइडलाइन सीजी पीएससी की वेबसाइट में अपलोड कर दी गई है। अभ्यर्थी वेबसाइट में जाकर गाइडलाइन देख सकते हैं।

सरकंडा में हुआ था हाईटेक नकल प्रकरण

व्यापम द्वारा पीडब्ल्यूडी की परीक्षा के दौरान बिलासपुर के सरकंडा रामदुलारे स्कूल में एक युवती नकल करते पकड़ी गई थी। युवती ने नकल करने के लिए हाईटेक उपकरणों का उपयोग किया था। आरोपी युवती की छोटी बहन परीक्षा केंद्र के बाहर ऑटो रिक्शा में बैठ कर उसे वॉकी-टॉकी के माध्यम से उत्तर बता रही थी।

परीक्षा में शामिल युवती केंद्र के भीतर ढीले कपड़े पहनकर गई थी और उपकरण अपने कपड़े और शरीर में चिपकाया था। इस घटना और ऐसी ही अन्य घटनाओं से प्रभावित होकर सीजीपीएससी की ओर से यह नई गाइडलाइन जारी की है।

Published on:

17 Aug 2025 11:18 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / CGPSC New Update: अब हल्के और आधी बांह के कपड़े में होगी परीक्षा, नई गाइडलाइन जारी…

