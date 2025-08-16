Snake Bite Death: नागलोक में फिर मौत का तांडव, करैत के डंसने से 2 महिलाओं की मौत, सर्पदंश का शिकार होने पर अपनाएं ये उपाए

कोबरा व करैत काफी जहरीले सांप है। इन दोनों सांप के काटने के बाद ज्यादातर मरीजों को वेंटीलेटर की जरूरत पड़ती है। दरअसल फेफड़े फेल होने लगते हैं। इससे हाथ-पैर भी काम करना बंद कर देता है। आंखें बंद होने लगती है। सीनियर फेफड़ा सर्जन डॉ. कृष्णकांत साहू (रायपुर) के अनुसार ब्लड में ऑक्सीजन सेचुरेशन भी 65 से नीचे पहुंच जाता है। ऐसे केस में मरीज को वेंटीलेटर पर रखना बहुत जरूरी है। समय पर पहुंचने पर कई मरीजों की जान बचाई जा सकती है।