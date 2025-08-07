CG News: दवाओं के दाम में छूट से बड़ी राहत, उधर एमआरपी प्रिंट कर लागत से 50 गुना मुनाफा कमाने का खेल

राजधानी में जेनेरिक दवाओं पर 60 से 72 फीसदी व ब्रांडेड दवाओं पर 10 से 15 फीसदी की छूट दी जा रही है। इसमें किसी को आपत्ति भी नहीं थी, लेकिन इंडियन फॉर्मासिस्ट एसोसिएशन छत्तीसगढ़ ब्रांच को यह नहीं भाया और ड्रग कंट्रोलर दीपक अग्रवाल को ज्ञापन सौंपकर छूट पर रोक लगाने की मांग कर दी। दावा किया गया है कि उनकी मांग पर यह आदेश जारी किया गया है। दरअसल, विभाग के आदेश पर सवाल उठ रहे हैं। दवा के जानकारों का कहना है कि अगर आम जनता प्रिंट मूल्य पर दवा खरीदेगी तो पूरी तरह लूट जाएगी।