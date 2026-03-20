कुलिशजी के आदर्श आज भी पत्रकारिता को दे रहे दिशा, जन्मशती दिवस पर CM साय समेत अन्य दिग्गजों का ट्वीट

राजस्थान पत्रिका के संस्थापक, प्रखर पत्रकार एवं कवि श्री कर्पूर चंद्र कुलिश जी के जन्मशती पर्व पर श्री गुलाब कोठारी जी, उनके परिवार एवं राजस्थान पत्रिका के समस्त पत्रकारों, अधिकारियों व कर्मचारियों को हार्दिक बधाई। “पाठक ही सर्वोपरि” के सिद्धांत को जीवन का आधार बनाकर निष्पक्ष, निर्भीक और मूल्यनिष्ठ पत्रकारिता की जो परंपरा कुलिश जी ने स्थापित की, वह आज भी देश की पत्रकारिता के लिए प्रेरणास्त्रोत है। समाज के प्रति उत्तरदायित्व, सत्य के प्रति अडिगता और जनभावनाओं की सशक्त अभिव्यक्ति के लिए उनका योगदान अविस्मरणीय है। ऐसे महान चिंतक, प्रखर पत्रकार एवं कवि को कोटि-कोटि नमन।