Nora Fatehi Song Controversy: नोरा फतेही के आइटम सॉन्ग सरके चुनर तेरी सरके को लेकर शिकायत, रायपुर में दर्ज हुआ मामला…

रायपुर में शिकायत दर्ज कराई गई है और स्थानीय समाज में भी इस गीत को लेकर नाराजगी और चिंता बढ़ रही है। शिकायतकर्ता का कहना है कि ऐसे गीतों का सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव गंभीर हो सकता है, खासकर किशोर और युवाओं पर। उन्होंने पुलिस से अपेक्षा जताई कि इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में इस तरह की अश्लील सामग्री का प्रसारण रोका जा सके। सिविल लाइंस थाना मामले की जांच शुरू कर चुका है, और आवश्यक होने पर विशेष जांच टीम बनाई जा सकती है। पुलिस गीत के वीडियो और संबंधित डिजिटल प्लेटफॉर्म की सामग्री का तकनीकी विश्लेषण कर सकती है। इसके अलावा, फिल्म के निर्माता और निर्देशक को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है।