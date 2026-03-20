Meat shops closed: रायपुर में आज मांस-मटन की दुकानें बंद, नगर निगम ने जारी किया आदेश…

नगर निगम का कहना है कि यह प्रतिबंध पूरी तरह अस्थायी है और केवल विशेष अवसरों पर ही लागू किया जा रहा है। इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की असुविधा उत्पन्न करना नहीं, बल्कि सामाजिक और धार्मिक संतुलन बनाए रखना है। इस निर्णय के बाद शहर में प्रशासन अलर्ट मोड पर है और सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे समन्वय बनाकर व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करें।