Online Fraud: अनजान मैसेज को ओपन करना पड़ा महंगा, सीए के अकाउंट से 3 लाख से ज्यादा पार

पुलिस के मुताबिक कंचन गंगा फेस-2 निवासी रिटायर्ड सीए विष्णुदत्त बघेल के मोबाइल में दिन में एक के बाद 15 टैक्स मैसेज आए। इसमें से एक मैसेज को उन्होंने ओपन कर दिया। इसके कुछ देर में ही उनके अलग-अलग बैंक खातों से 3 बार में 3 लाख 94 हजार रुपए निकल गए। इसकी शिकायत पर डीडी नगर पुलिस ने अज्ञात ठगों के खिलाफ केस दर्ज कर विवेचना में लिया है।