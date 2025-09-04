PM मोदी के जन्मदिन पर BJP मनाएगी सेवा पखवाड़ा, हर जिले में लगेगा रक्तदान शिविर

Blood Donation Camp: छत्तीसगढ़ के रायपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को भाजपा सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाएगी। इसे लेकर भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राष्ट्रीय महामंत्री राधा मोहन दास ने सेवा पखवाड़ा की जानकारी देते हुए कहा कि 17 सितंबर को देश के हर एक जिले में रक्तदान शिविर का आयोजन होगा।
इसके बाद 18 सितंबर से 2 अक्टूबर तक हर मंडलों में रक्तदान शिविर लगाया जाएगा।इस दौरान कई कार्यक्रम होंगे। सेवा पखवाड़ा के तहत देशभर में स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा। हर स्थानीय निकाय के क्षेत्र में नमो पार्क को विकसित करेंगे। 7 दिनों का निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन भी होगा, जिसमें अलग-अलग संस्थाओं की मदद ली जाएगी।
उन्होंने बताया कि 17 सितंबर को सभी जिलों में संगोष्ठी आयोजित की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी लगाई जाएगी। अधिक से अधिक शैक्षणिक संस्थाओं में प्रधानमंत्री मोदी की जीवनी दिखाएंगे।
दीनदयाल उपाध्याय जयंती पर कार्यक्रमों का आयोजन होगा। देश के एक हजार 33 जगहों पर नागरिक संगोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान स्व. दीनदयाल उपाध्याय की सोच को जनता के बीच लेकर जाएंगे। स्व. लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर भी कार्यक्रम होगा।