PM मोदी के जन्मदिन पर BJP मनाएगी सेवा पखवाड़ा, हर जिले में लगेगा रक्तदान शिविर

इसके बाद 18 सितंबर से 2 अक्टूबर तक हर मंडलों में रक्तदान शिविर लगाया जाएगा।इस दौरान कई कार्यक्रम होंगे। सेवा पखवाड़ा के तहत देशभर में स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा। हर स्थानीय निकाय के क्षेत्र में नमो पार्क को विकसित करेंगे। 7 दिनों का निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन भी होगा, जिसमें अलग-अलग संस्थाओं की मदद ली जाएगी।