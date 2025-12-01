IND VS SA ODI: रायपुर में होने वाले वनडे मैच के टिकटों की कालाबाजारी शुरू, 2500 वाले 7 हजार में बेच रहे दलाल, 2 गिरफ्तार

शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Photo Patrika)
IND VS SA ODI: @अमित कुमार ओंकार। नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 3 दिसंबर को होने वाले वनडे सीरीज के दूसरे मैच के लिए टिकटों की कालाबाजारी शुरू हो गई है। इंडोर स्टेडियम में जहां ऑफलाइन टिकट मिल रहे थे। वहीं मेन गेट के बाहर ही कई दलाल 2500 रुपए वाले टिकट 7 हजार रुपए तक में बेच रहे हैं। वहीँ मैच के लिए आज शाम 4.30 बजे दोनों टीमें रायपुर पहुंच रही हैं। 3 दिसंबर को शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले मैच के लिए रोहित शर्मा, विराट कोहली और अन्य स्टार आज आएंगे।
इससे पहले, 30 नवंबर को पुलिस ने दो आरोपियों — ऋतिक माकीजा और देवव्रत माकीजा — को हिरासत में लिया, जो अवैध रूप से “ब्लैक मार्केट” टिकट बेच रहे थे। 13 दिसंबर को न हुआ, बल्कि 3 दिसंबर 2025 को शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, रायपुर में यह मुकाबला होगा। 2 दिसंबर को दोनों टीमें स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगी।
टिकट बिक्री के दौरान भीड़-भाड़ और धक्कामुक्की हुई, खासकर युवा दर्शकों में भरोसा था कि जल्दी टिकट मिले — कुछ ने बैरिकेड तक तोड़ने की कोशिश की। स्टूडेंट सीटों के लिए सुबह 4 बजे से लाइन लगी थी।
प्रबंधकों ने सुनिश्चित किया है कि मैच के दौरान स्टेडियम में 22 बड़े वाटर फिल्टर लगाये जाएँगे, ताकि दर्शकों को पानी मुफ्त मिले। खाने-पीने की वस्तुओं पर तय रेट होंगे।
दिव्यांग दर्शकों के लिए 3 दिसंबर को मुफ्त एंट्री का प्रावधान है। स्टेडियम सुरक्षा के लिए फ्रिस्किंग और अन्य कड़े नियम लागू होंगे। यह मैच रायपुर स्टेडियम की तीसरी इंटरनेशनल मेजबानी होगी — इससे पहले 2023 और 2024 में भी अंतरराष्ट्रीय मुकाबले हो चुके हैं।
रिपोर्टर- टिकट मिल जाएगा क्या
दलाल- हां, मिल जाएगा
रिपोर्टर- कौन सी गैलरी का है
दलाल- लोअर-6 के 2 अवलेबल हैं और अपर-10 के 2 अवलेबल हैं।
रिपोर्टर- रेट क्या है
दलाल- लोअर के 7 हजार और अपर गैलरी के 6 हजार। दोनों ही बेस्ट लोकेशन है। लोअर 6 लॉन्ग ऑफ और सामने है। अपर 10 चेजिंग रूम के बगल में है।
रिपोर्टर- कुछ कम नहीं होगा रेट।
दलाल- पूरे चार टिकट लोगे तो कुछ कम हो जाएगा। 4 तुरंत दे सकता हूं। बाकी किसी और से दिला सकता हूं।
नवोदित खिलाड़ियों को विराट कोहली, रोहित शर्मा और दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटरों को गेंदबाजी करने का मौका मिलेगा। नेट बॉलिंग के लिए अंडर-25 और सीनियर वर्ग के लगभग 20 गेंदबाजों का चयन किया जा रहा है।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग