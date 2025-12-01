Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

IND VS SA ODI: रायपुर में होने वाले वनडे मैच के टिकटों की कालाबाजारी शुरू, 2500 वाले 7 हजार में बेच रहे दलाल, 2 गिरफ्तार

IND VS SA ODI: मैच के लिए आज शाम 4.30 बजे दोनों टीमें रायपुर पहुंच रही हैं। 3 दिसंबर को शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले मैच के लिए रोहित शर्मा, विराट कोहली और अन्य स्टार आज आएंगे।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Dec 01, 2025

IND VS SA ODI: रायपुर में होने वाले वनडे मैच के टिकटों की कालाबाजारी शुरू, 2500 वाले 7 हजार में बेच रहे दलाल, 2 गिरफ्तार

शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Photo Patrika)

IND VS SA ODI: @अमित कुमार ओंकार। नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 3 दिसंबर को होने वाले वनडे सीरीज के दूसरे मैच के लिए टिकटों की कालाबाजारी शुरू हो गई है। इंडोर स्टेडियम में जहां ऑफलाइन टिकट मिल रहे थे। वहीं मेन गेट के बाहर ही कई दलाल 2500 रुपए वाले टिकट 7 हजार रुपए तक में बेच रहे हैं। वहीँ मैच के लिए आज शाम 4.30 बजे दोनों टीमें रायपुर पहुंच रही हैं। 3 दिसंबर को शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले मैच के लिए रोहित शर्मा, विराट कोहली और अन्य स्टार आज आएंगे।

इससे पहले, 30 नवंबर को पुलिस ने दो आरोपियों — ऋतिक माकीजा और देवव्रत माकीजा — को हिरासत में लिया, जो अवैध रूप से “ब्लैक मार्केट” टिकट बेच रहे थे। 13 दिसंबर को न हुआ, बल्कि 3 दिसंबर 2025 को शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, रायपुर में यह मुकाबला होगा। 2 दिसंबर को दोनों टीमें स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगी।

टिकट बिक्री के दौरान भीड़-भाड़ और धक्कामुक्की हुई, खासकर युवा दर्शकों में भरोसा था कि जल्दी टिकट मिले — कुछ ने बैरिकेड तक तोड़ने की कोशिश की। स्टूडेंट सीटों के लिए सुबह 4 बजे से लाइन लगी थी।

प्रबंधकों ने सुनिश्चित किया है कि मैच के दौरान स्टेडियम में 22 बड़े वाटर फिल्टर लगाये जाएँगे, ताकि दर्शकों को पानी मुफ्त मिले। खाने-पीने की वस्तुओं पर तय रेट होंगे।

दिव्यांग दर्शकों के लिए 3 दिसंबर को मुफ्त एंट्री का प्रावधान है। स्टेडियम सुरक्षा के लिए फ्रिस्किंग और अन्य कड़े नियम लागू होंगे। यह मैच रायपुर स्टेडियम की तीसरी इंटरनेशनल मेजबानी होगी — इससे पहले 2023 और 2024 में भी अंतरराष्ट्रीय मुकाबले हो चुके हैं।

दलाल से हुई चैटिंग

रिपोर्टर- टिकट मिल जाएगा क्या

दलाल- हां, मिल जाएगा

रिपोर्टर- कौन सी गैलरी का है

दलाल- लोअर-6 के 2 अवलेबल हैं और अपर-10 के 2 अवलेबल हैं।

रिपोर्टर- रेट क्या है

दलाल- लोअर के 7 हजार और अपर गैलरी के 6 हजार। दोनों ही बेस्ट लोकेशन है। लोअर 6 लॉन्ग ऑफ और सामने है। अपर 10 चेजिंग रूम के बगल में है।

रिपोर्टर- कुछ कम नहीं होगा रेट।

दलाल- पूरे चार टिकट लोगे तो कुछ कम हो जाएगा। 4 तुरंत दे सकता हूं। बाकी किसी और से दिला सकता हूं।

कोहली-रोहित को करेंगे बॉलिंग

नवोदित खिलाड़ियों को विराट कोहली, रोहित शर्मा और दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटरों को गेंदबाजी करने का मौका मिलेगा। नेट बॉलिंग के लिए अंडर-25 और सीनियर वर्ग के लगभग 20 गेंदबाजों का चयन किया जा रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

01 Dec 2025 01:47 pm

Published on:

01 Dec 2025 01:32 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / IND VS SA ODI: रायपुर में होने वाले वनडे मैच के टिकटों की कालाबाजारी शुरू, 2500 वाले 7 हजार में बेच रहे दलाल, 2 गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

आखिर कैसे होगी पढ़ाई? दिसंबर में परीक्षा, पर 40% कोर्स भी पूरा नहीं… शिक्षक SIR ड्यूटी में व्यस्त

आखिर कैसे होगी पढ़ाई? दिसंबर में परीक्षा, पर 40% कोर्स भी पूरा नहीं- शिक्षक SIR ड्यूटी में व्यस्त...(photo-patrika)
रायपुर

Half Electricity Bill: छत्तीसगढ़ में आज से लागू हुई 200 यूनिट तक हाफ बिजली बिल योजना, लोगोँ को मिलेगी बड़ी राहत

Half Electricity Bill: छत्तीसगढ़ में आज से लागू हुई 200 यूनिट तक हाफ बिजली बिल योजना, लोगोँ को मिलेगी बड़ी राहत
रायपुर

चौपाटी शिफ्टिंग से कांग्रेस का मूणत पर हमला! 8 दिन से बंद स्टॉल, दुकानदारों के सामने रोजी-रोटी का संकट…

चौपाटी शिफ्टिंग से कांग्रेस का मूणत पर हमला! 8 दिन से बंद स्टॉल, दुकानदारों के सामने रोजी-रोटी का संकट...(photo-patrika)
रायपुर

CGPSC-24 में पेपर 5 और 7 बने संकट! मुश्किल पेपर्स में कम अंक से बिगड़ा रिजल्ट, OBC अभ्यर्थियों को मिला मौका…

CGPSC-24 में पेपर 5 और 7 बने संकट! मुश्किल पेपर्स में कम अंक से बिगड़ा रिजल्ट, OBC अभ्यर्थियों को मिला मौका...(photo-patrika)
रायपुर

IND–SA ODI Series 2025: रायपुर में क्रिकेट का जलवा! रोहित–विराट की एंट्री आज, 3 दिसंबर को होगा बड़ा मुकाबला…

IND–SA ODI Series 2025: रायपुर में क्रिकेट का जलवा! रोहित–विराट की एंट्री आज, 3 दिसंबर को होगा बड़ा मुकाबला...(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.