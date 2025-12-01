IND VS SA ODI: रायपुर में होने वाले वनडे मैच के टिकटों की कालाबाजारी शुरू, 2500 वाले 7 हजार में बेच रहे दलाल, 2 गिरफ्तार

IND VS SA ODI: @अमित कुमार ओंकार। नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 3 दिसंबर को होने वाले वनडे सीरीज के दूसरे मैच के लिए टिकटों की कालाबाजारी शुरू हो गई है। इंडोर स्टेडियम में जहां ऑफलाइन टिकट मिल रहे थे। वहीं मेन गेट के बाहर ही कई दलाल 2500 रुपए वाले टिकट 7 हजार रुपए तक में बेच रहे हैं। वहीँ मैच के लिए आज शाम 4.30 बजे दोनों टीमें रायपुर पहुंच रही हैं। 3 दिसंबर को शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले मैच के लिए रोहित शर्मा, विराट कोहली और अन्य स्टार आज आएंगे।