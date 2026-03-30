45 लाख छात्रों के लिए किताबें तैयार, अब ऐप से होगी निगरानी, स्कूल पहुंचते ही देनी होगी जानकारी…

लगभग 45 लाख बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक निगम किताबें छपवा रहा है। इनमें निजी स्कूलों के बच्चों की संख्या भी शामिल है। जबकि पिछली बार के आकड़ों के मुताबिक करीब 1784 स्कूलों ने किताबें नहीं ली थीं। इस हिसाब से शासन को करोड़ों का नुकसान हुआ था। जानकारों के अनुसार, इस नुकसान को रोकने के लिए कोई पहल नहीं की गई है। स्कूलों द्वारा किताबें नहीं लेने का कारण यह भी था कि किताबें छपने में वक्त लगा और स्कूलों को समय पर किताबें ही नहीं मिल पाई थी।