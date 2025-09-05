GST में कटौती से बूम की स्थिति : इस सेक्टर में होगा 60 फीसदी का ग्रोथ

इलेक्ट्रिक व्हीकल के कारोबारी मधुर जैन का कहना है कि जीएसटी में कटौती से कीमतें कम होने से मध्यम वर्ग की खरीद क्षमता में सुधार होगा। छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहन पर जीएसटी में अभी कोई बदलाव नहीं हुआ है। कारों की कीमत घटने से ईवी के मुकाबले मूल्य प्रतिद्वंद्विता कम हो सकती है। राज्य में ईवी पर वाहन की कीमत का 10 फीसदी और अधिकतम 1 लाख रुपए की सब्सिडी मिलती है। मधुर जैन का कहना है कि ईंधन चलित वाहनों के सस्ते होने के साथ और सब्सिडी कटौती से मध्यम वर्ग के लिए ईवी की स्वीकार्यता में कमी हो सकती है। इसे देखते हुए राज्य सरकार को महाराष्ट्र जैसी इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी योजना के तहत ईवी को टोल फ्री बनाया और अतिरिक्त सब्सिडी देने से बढ़ावा मिलेगा।