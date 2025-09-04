Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

छत्तीसगढ़ में बारिश पर ब्रेक! आज से घटेगी वर्षा की गतिविधियां, कई संभागों में हुई भारी बारिश…

CG Weather Update: रायपुर राजधानी समेत प्रदेश में गुरुवार से वर्षा की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है। पिछले 24 घंटे में सरगुजा, बिलासपुर व बस्तर संभाग के कुछ स्थानों पर भारी से अतिभारी बारिश हुई है।

रायपुर

Shradha Jaiswal

Sep 04, 2025

छत्तीसगढ़ में बारिश पर ब्रेक! आज से घटेगी वर्षा की गतिविधियां, कई संभागों में हुई भारी बारिश...(photo-patrika)
छत्तीसगढ़ में बारिश पर ब्रेक! आज से घटेगी वर्षा की गतिविधियां, कई संभागों में हुई भारी बारिश...(photo-patrika)

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ के रायपुर राजधानी समेत प्रदेश में गुरुवार से वर्षा की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है। पिछले 24 घंटे में सरगुजा, बिलासपुर व बस्तर संभाग के कुछ स्थानों पर भारी से अतिभारी बारिश हुई है। रायपुर में 27.7 मिमी पानी गिरा है।

CG Weather Update: आज से राज्य में वर्षा की गतिविधियों में आएगी कमी

प्रदेश में अब तक 919.1 मिमी पानी गिरा है, जबकि 951.6 मिमी पानी गिरना था। वहीं रायपुर जिले में 755.7 मिमी पानी गिरा है। अब तक 838.8 मिमी औसत बारिश होती रही है। यह सामान्य से 10 फीसदी कम है। पिछले 24 घंटे में कुसमी, मस्तूरी, तखतपुर में 9-9 सेमी पानी बरस गया।

वहीं पचपेड़ी में 8, पेंड्रारोड, बड़े बचेली, गरियाबंद, भैरमगढ़, बिलासपुर, कापू व सीपत में 7-7, कटघोरा, सकरी, लालपुर थाना, बिल्हा, अकलतरा, करतला, कसडोल, माना में 6, रतनपुर, मुकडेगा, बलरामपुर, बलौदाबाजार, हरदीबाजार, तमनार, पामगढ़, बेलतरा, मंदिरहसौद, लवन में 5-5 सेमी बारिश हुई है। कई स्थानों पर 1 से 4 सेमी पानी बरस गया है।

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / छत्तीसगढ़ में बारिश पर ब्रेक! आज से घटेगी वर्षा की गतिविधियां, कई संभागों में हुई भारी बारिश…

