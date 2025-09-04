छत्तीसगढ़ में बारिश पर ब्रेक! आज से घटेगी वर्षा की गतिविधियां, कई संभागों में हुई भारी बारिश…

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ के रायपुर राजधानी समेत प्रदेश में गुरुवार से वर्षा की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है। पिछले 24 घंटे में सरगुजा, बिलासपुर व बस्तर संभाग के कुछ स्थानों पर भारी से अतिभारी बारिश हुई है। रायपुर में 27.7 मिमी पानी गिरा है।
प्रदेश में अब तक 919.1 मिमी पानी गिरा है, जबकि 951.6 मिमी पानी गिरना था। वहीं रायपुर जिले में 755.7 मिमी पानी गिरा है। अब तक 838.8 मिमी औसत बारिश होती रही है। यह सामान्य से 10 फीसदी कम है। पिछले 24 घंटे में कुसमी, मस्तूरी, तखतपुर में 9-9 सेमी पानी बरस गया।
वहीं पचपेड़ी में 8, पेंड्रारोड, बड़े बचेली, गरियाबंद, भैरमगढ़, बिलासपुर, कापू व सीपत में 7-7, कटघोरा, सकरी, लालपुर थाना, बिल्हा, अकलतरा, करतला, कसडोल, माना में 6, रतनपुर, मुकडेगा, बलरामपुर, बलौदाबाजार, हरदीबाजार, तमनार, पामगढ़, बेलतरा, मंदिरहसौद, लवन में 5-5 सेमी बारिश हुई है। कई स्थानों पर 1 से 4 सेमी पानी बरस गया है।