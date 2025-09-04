छत्तीसगढ़ में बारिश पर ब्रेक! आज से घटेगी वर्षा की गतिविधियां, कई संभागों में हुई भारी बारिश…

वहीं पचपेड़ी में 8, पेंड्रारोड, बड़े बचेली, गरियाबंद, भैरमगढ़, बिलासपुर, कापू व सीपत में 7-7, कटघोरा, सकरी, लालपुर थाना, बिल्हा, अकलतरा, करतला, कसडोल, माना में 6, रतनपुर, मुकडेगा, बलरामपुर, बलौदाबाजार, हरदीबाजार, तमनार, पामगढ़, बेलतरा, मंदिरहसौद, लवन में 5-5 सेमी बारिश हुई है। कई स्थानों पर 1 से 4 सेमी पानी बरस गया है।