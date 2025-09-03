Patrika LogoSwitch to English

भिलाई

भिलाई में ED की छापेमार कार्रवाई… CA के घर को घेरा, खंगाले जा रहे दस्तावेज

Chhattisgarh ED Raid: जानकारी के मुताबिक भिलाई दुर्ग रायपुर, बिलासपुर सहित कई जगहों पर एक साथ ईडी की रेड जारी है। कृषि कारोबार से जुड़े व्यापारियों के घरों और दफ्तरों को निशाना बनाया गया है।

भिलाई

Laxmi Vishwakarma

Sep 03, 2025

भिलाई में ED की छापेमार कार्रवाई (Photo source- Patrika)
भिलाई में ED की छापेमार कार्रवाई (Photo source- Patrika)

Chhattisgarh ED Raid: छत्तीसगढ़ में एक बार फिर ED प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) का छापा पड़ा है। बता दें कि भिलाई के वैशाली नगर थाना क्षेत्र स्थित विवेकानंद नगर में आज सुबह प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम ने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) के घर पर छापेमारी की। टीम ने घर को चारों ओर से घेरकर तलाशी शुरू की।

बताया जा रहा है कि कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में की जा रही है। ED की टीम दस्तावेजों और डिजिटल डिवाइस की जांच कर रही है। कार्रवाई को लेकर आधिकारिक बयान अभी सामने नहीं आया है। इलाके में छापेमारी की खबर फैलते ही स्थानीय लोगों में हलचल मच गई है।

Chhattisgarh ED Raid: वहीं जानकारी के मुताबिक भिलाई दुर्ग रायपुर, बिलासपुर सहित कई जगहों पर एक साथ ईडी की रेड जारी है। कृषि कारोबार से जुड़े व्यापारियों के घरों और दफ्तरों को निशाना बनाया गया है। रायपुर की बात करें तो यहां प्रवर्तन निदेशालय की टीम छापामार कार्रवाई कर रही है, जिसमें तीन कृषि कारोबारी के ठिकानों पर दबिश दी गई है, जिसमें शंकर नगर चौपाटी के पास दूसरा महावीर नगर और तीसरा अमलीडीह के विस्टा कॉलोनी में रेड की कार्रवाई कर रही है।

रायपुर शराब घोटाला! पूर्व CM भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य(photo-patrika)

Updated on:

03 Sept 2025 11:26 am

Published on:

03 Sept 2025 11:25 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / भिलाई में ED की छापेमार कार्रवाई… CA के घर को घेरा, खंगाले जा रहे दस्तावेज

