भिलाई में ED की छापेमार कार्रवाई… CA के घर को घेरा, खंगाले जा रहे दस्तावेज

Chhattisgarh ED Raid: वहीं जानकारी के मुताबिक भिलाई दुर्ग रायपुर, बिलासपुर सहित कई जगहों पर एक साथ ईडी की रेड जारी है। कृषि कारोबार से जुड़े व्यापारियों के घरों और दफ्तरों को निशाना बनाया गया है। रायपुर की बात करें तो यहां प्रवर्तन निदेशालय की टीम छापामार कार्रवाई कर रही है, जिसमें तीन कृषि कारोबारी के ठिकानों पर दबिश दी गई है, जिसमें शंकर नगर चौपाटी के पास दूसरा महावीर नगर और तीसरा अमलीडीह के विस्टा कॉलोनी में रेड की कार्रवाई कर रही है।