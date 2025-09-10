छत्तीसगढ़ में बढ़ेगी सौर ऊर्जा की चमक, कई रियायतें और प्रोत्साहन भी देगी राज्य सरकार

Cabinet decisions: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अहम फैसला लिया गया। बैठक में पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत की निर्भरता को कम करने तथा गैर पारंपरिक स्त्रोत आधारित ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य की सौर ऊर्जा नीति में बदलाव किया गया है।