मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से कैडिला फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के समूह अध्यक्ष राज प्रकाश व्यास ने की मुलाकात

रायपुर, 11 नवंबर 2025। कैडिला फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के समूह अध्यक्ष राज प्रकाश व्यास ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से भेंट की और छत्तीसगढ़ में फार्मा निर्माण इकाई स्थापित करने की इच्छा जताई।
राज्य में निवेश को बढ़ावा देने और औद्योगिक विकास को नई दिशा देने की योजना के तहत हुई इस मुलाकात में, मुख्यमंत्री ने फार्मा सेक्टर में निवेश के लिए प्रदेश की सुविधाओं और नीतियों के बारे में चर्चा की।
कंपनी के पास देश-विदेश में 10 अत्याधुनिक निर्माण संयंत्र हैं, जिनमें गुजरात, जम्मू, राजस्थान, अमेरिका और इथियोपिया शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में निवेश से न केवल औद्योगिक आधार मजबूत होगा, बल्कि स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे।
