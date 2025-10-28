CG News: छत्तीसगढ़ में खुलेंगे विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस, विद्यार्थियों को मिलेगा फायदा, यहां कर सकेंगे निवेश

छत्तीसगढ़ में निवेशक अब स्पोर्ट्स व री-क्रियेशनल सेंटर में भी अपना निवेश कर सकेंगे। इस सेंटर में कम से कम तीन खेल गतिविधियों के साथ फिटनेस, योग, इंडोर-आउटडोर गेम्स, स्वीमिंग पूल की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके निर्माण के लिए कम से कम 5000 वर्गफ ीट होना जरूरी है। यहां आधुनिक खेल उपकरणों, प्रशिक्षकों और जन-उपयोगी सुविधा होनी चाहिए। मान्य स्थायी पूंजी निवेश में भूमि, खेल से संबंधित अधोसंरचना, जिम, स्विमिंग पूल, दर्शक दीर्घा, योग/फिटनेस रूम, जन-उपयोगी सुविधा को सम्मिलित किया जाएगा। खेल उपकरण मान्य स्थायी पूंजी निवेश में सम्मिलित नहीं होंगे।