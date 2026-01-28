CG Accident: एक्सप्रेस-वे पर लगातार हादसे के बाद भी गंभीर लापरवाही, बांस के बनाए बैरिकेड्स

सुरक्षा दीवार न होने के कारण आवारा पशुओं का एक्सप्रेस-वे पर आ जाना भी आम हो गया है। दो दिन पहले आनंद नगर की ओर पुल के ऊपर एक वाहन, सड़क पर अचानक आए श्वान को बचाने के प्रयास में डिवाइडर से टकरा गया। दुर्घटनाग्रस्त वाहन अब भी पुल पर खड़ा है, जिसे अब तक हटाया नहीं गया है। गौरतलब है कि इस मार्ग से दिनभर वीआईपी वाहनों का आवागमन होता रहता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या प्रशासन किसी और बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहा है?