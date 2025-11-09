CG Breaking: बड़ा हादसा! शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज में सेंटरिंग गिरने से 12 मजदूर घायल, 2 गंभीर

शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज में हादसा
CG Breaking: रायपुर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज कैंपस में निर्माण कार्य के दौरान बड़ा हादसा हो गया। अचानक सेंटरिंग का स्ट्रक्चर गिरने से 12 मजदूर मलबे के नीचे दब गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के समय मजदूर खाना खा रहे थे, तभी यह दुर्घटना हो गई।
जानकारी के मुताबिक, यह निर्माण कार्य अभिषेक मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के लिए किया जा रहा था। हादसा तब हुआ जब सेंटरिंग पूरी तरह तैयार नहीं हुई थी और मजदूर उसके नीचे बैठकर खाना खा रहे थे। अचानक ढांचा भरभरा कर गिर गया, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। वहीं तत्काल रूप से स्थानीय लोगों और अन्य मजदूरों की मदद से सभी घायलों को मलबे से बाहर निकाला गया और शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज (Shankaracharya Medical College) अस्पताल में भर्ती कराया गया। गंभीर रूप से घायल मजदूरों का इलाज फिलहाल जारी है।
CG Breaking: बता दें यह निर्माण कार्य अभिषेक मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के लिए चल रहा था। घटना स्थल पर स्मृति नगर पुलिस भी पहुंच गई है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। (latest news Chhattisgarh) पुलिस अधिकारियों ने बताया कि निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था या नहीं, इसकी जांच की जा रही है।
