CG Breaking: बड़ा हादसा! शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज में सेंटरिंग गिरने से 12 मजदूर घायल, 2 गंभीर

जानकारी के मुताबिक, यह निर्माण कार्य अभिषेक मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के लिए किया जा रहा था। हादसा तब हुआ जब सेंटरिंग पूरी तरह तैयार नहीं हुई थी और मजदूर उसके नीचे बैठकर खाना खा रहे थे। अचानक ढांचा भरभरा कर गिर गया, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। वहीं तत्काल रूप से स्थानीय लोगों और अन्य मजदूरों की मदद से सभी घायलों को मलबे से बाहर निकाला गया और शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज (Shankaracharya Medical College) अस्पताल में भर्ती कराया गया। गंभीर रूप से घायल मजदूरों का इलाज फिलहाल जारी है।