CG Budget Session Day 3: छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र का तीसरा दिन, आज इन मुद्दों पर होगी चर्चा…

वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और डिप्टी मुख्यमंत्री विजय शर्मा सहित मंत्री केदार कश्यप, श्याम बिहारी जायसवाल और गुरु खुशवंत विभिन्न पत्रों को सदन पटल पर रखेंगे। नवंबर–दिसंबर 2025 सत्र के अपूर्ण प्रश्नों के पूर्ण उत्तर भी आज सदन में प्रस्तुत किए जाएंगे। इसके अलावा पढ़ी गई सूचनाओं और उनके उत्तरों का संकलन रखा जाएगा तथा राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की जानकारी दी जाएगी।